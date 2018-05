Van der Wissel zet na twintig jaar punt achter handballoopbaan

"Ik heb zoveel dingen meegemaakt in mijn loopbaan en iedere keer kwamen er weer nieuwe dingen op mijn pad, zoals het WK vorig jaar. Het was geweldig om terug te keren en met brons naar huis te gaan", zegt ze op de website van haar Deense club HC Odense.

Van der Wissel werd halverwege het WK van vorig jaar in Duitsland plotsklaps bij de selectie van Oranje gehaald omdat bondscoach Helle Thomsen behoefte had aan een allroundspeelster in de opbouwrij.

De geboren Leidse was opmerkelijk genoeg vijf jaar daarvoor al gestopt als international, na een mislukt olympisch kwalificatietoernooi in Guadalajara, waar Nederland de Zomerspelen van Londen op één doelpunt miste.

All Star-team

Van der Wissel werd bij het WK van 2015 in Sint-Petersburg, waar Oranje als vijfde eindigde, verkozen in het 'All Star-team'.

De opbouwspeelster maakte in 1999 al op vijftienjarige leeftijd haar debuut voor Nederland en kwam in totaal tot 2017 interlands, waarin ze 560 keer trefzeker was.

Van der Wissel is met Odense nog in de race voor de landstitel. Ze staat zaterdag met haar ploeggenoten in de halve finales van de play-offs.

Van der Wissel komt sinds 2012 uit voor Odense en was voor die tijd ook actief voor SK Aarhus, Thüringer HC, Toulon St-Cyr Var Handball, GOG Svendborg TGI, Hellas, Orient en HV FIQAS/Aalsmeer.