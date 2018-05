Visser stelt zich niet langer beschikbaar voor Schots rugbyteam

"Internationaal rugby spelen is een uitdaging, maar met een jong gezin is het moeilijk om een tijd van huis te zijn. Dit is het moment om te stoppen als international en me te concentreren op mijn clubcarrière", zegt Visser in een persbericht.

"Spelen voor Schotland was de grootste eer in mijn leven. Dat het niet mijn geboorteland is, maakt het nog specialer. Uitkomen voor een top-rugbyland en geaccepteerd worden door je ploeggenoten alsof je één van hen bent, is ongelofelijk."

"Er komt veel talent aan en daarom kan ik met een gerust hart afscheid nemen als international. Ik wil iedereen in Schotland en bij de Schotse rugbybond bedanken voor hun support de laatste jaren."

Debuut

Visser maakte in 2012 zijn debuut voor Schotland en kwam nadien tot 33 interlands, waarin hij een respectabel aantal van veertien tries noteerde.

De geboren Zeewoldenaar eiste in zijn eerste wedstrijd voor het topland gelijk een hoofdrol voor zich op door tegen Fiji twee tries voor zijn rekening te nemen.

Visser mocht voor Schotland uitkomen omdat hij in 2012 al drie jaar in Schotland woonde, iets wat voor de internationale rugbybond als eis om van nationaliteit te wisselen geldt.

Visser speelt sinds 2015 voor het Engelse Harlequins, waarvoor hij al 57 wedstrijden en dertig tries achter zijn naam heeft staan.