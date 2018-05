Ploeterende Djokovic merkt dat zelfvertrouwen deuk heeft opgelopen

"Ik heb altijd geloofd in mezelf en dat is ook de reden dat ik al mijn jeugddromen heb kunnen bewerkstelligen, maar mijn zelfvertrouwen is op dit moment niet groot", zegt Djokovic woensdag bij zijn eigen trainingscomplex in Belgrado.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar werd het laatste jaar geplaagd door een elleboogblessure, die hem sinds de zomer van 2017 parten speelde. Na zijn verrassende uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open begin dit jaar liet Djokovic zich opereren aan die kwetsuur en in maart keerde hij terug op de baan.

Zijn rentree verliep alles behalve succesvol, want de huidige nummer twaalf van de wereld werd bij de Masterstoernooien van Indian Wells, Miami en Monte Carlo snel uitgeschakeld en in Barcelona strandde hij vorige week al in de eerste ronde.

Te vroeg

Twee maanden na zijn rentree komt Djokovic tot de conclusie dat hij te vroeg weer op de baan stond. "Ik miste het tennis, maar was nog lang niet fit genoeg om weer wedstrijden te spelen. Mijn recente resultaten zijn niet wat ik gewend ben, maar het enige wat ik kan doen is hard werken."

De voormalig nummer één van de wereld, die eind deze maand meedoet aan Roland Garros (21 mei-10 juni), realiseert zich dat het niet makkelijk wordt om op korte termijn zijn oude vorm te hervinden.

"In het verleden heb ik te maken gehad met vergelijkbare situaties, maar die waren niet zo lastig als deze. Dit is een leerproces en dat is iets dat ik moet accepteren. Een paar goede wedstrijden en een sterk toernooi moeten ervoor zorgen dat ik mijn vertrouwen terug krijg."