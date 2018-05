KLM Open verhuist in 2019 voor honderdste editie naar Amsterdam

De organisatie wijkt in het kader van de jubileumeditie uit naar golfbaan The International, vlak bij Schiphol. Hoofdsponsor KLM viert dan eveneens een eeuwfeest.

"Volgend jaar bestaat KLM honderd jaar en ter gelegenheid van dit jubileumjaar maken wij van de Dutch Open een thuiswedstrijd", zegt KLM-directeur Harm Keulen. "Door te kiezen voor The International, een baan die zo dicht bij Schiphol en onze operatie ligt, brengen wij de Dutch Open en KLM bij elkaar."

Het golftoernooi wisselde al regelmatig van locatie. Sinds 2016 wordt op The Dutch in Spijk gespeeld. Voorheen werd het toernooi in Den Haag, Domburg, Doorn, Eindhoven, Hilversum, Zandvoort, Noordwijk, Arnhem, Molenschot en Utrecht afgewerkt.

Luiten

Bij de komende editie in het Gelderse Spijk neemt Joost Luiten het op tegen onder anderen de Brit Lee Westwood, de Indiër Shubhankar Sharma en de Oostenrijker Bernd Wiesberger, zo maakte de organisatie woensdag bekend.

Westwood, de voormalige nummer één van de wereld, won het toernooi in 1999. De 21-jarige Sharma debuteert op het KLM Open en schreef dit jaar al twee toernooien op zijn naam. Wiesberger werd in 2016 tweede achter winnaar Luiten.

De 32-jarige Nederlander won het toernooi ook in 2013 in Zandvoort en denkt ook dit jaar goede kans te maken. "The Dutch is een moeilijke baan, maar als ik in vorm ben kan ik winnen. Dat heb ik in 2016 laten zien", zegt Luiten.

"Je moet op The Dutch vanaf de tee geen fouten maken. Het is een smalle baan. Als ik dat spel goed speel en mijn putter doet het, dan kan ik winnen. De putter van 2016 zit weer in de tas."

Ryder Cup

De Bleiswijker droomt van deelname aan de Ryder Cup, waar de beste twaalf spelers van Europa het opnemen tegen de top twaalf van de Verenigde Staten. Nog nooit was er een Nederlander actief op het prestigieuze toernooi.

De Ryder Cup wordt vlak na het KLM Open gespeeld in Parijs. "Voor de Ryder Cup moet ik na de Oman Cup nog een tweede toernooi winnen. Ideaal gezien een van de toernooien uit Rolex-series", weet Luiten, die veertiende staat op de Ryder Cup-ranking. "Dat is de beste en de makkelijkste manier om op de ranglijst te klimmen."

Luiten maakte onlangs zijn rentree na een polsblessure. Hij werd de afgelopen weken negende in Marokko en 25e tijdens het Volvo China Open.

De KLM Open is dit jaar van 13 tot en met 16 september.