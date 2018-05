BMX-bondscoach heeft veel bewondering voor herstellende Van Gorkom

Van Gorkom raakte begin dit jaar zwaargewond bij een ongeluk tijdens een training op Papendal. Hij botste op een veiligheidsketting, liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en schade aan de lever, milt en nieren op en lag enige tijd in coma.

"Hij loopt volgens de artsen voor op de prognoses. Het is waanzinnig hoe hij erin staat", zegt De Bever, die de 27-jarige Van Gorkom vaak opzoekt in het revalidatiecentrum in Arnhem.

"Maar dan hebben we het nu alleen nog over gezond worden. Misschien dat hij ergens in zijn achterhoofd aan zijn sport denkt, maar voorlopig gaat het er vooral om dat Jelle weer normaal kan functioneren."

Van Gorkom verruilde het ziekenhuis in maart voor het revalidatiecentrum en vorige week liet de winnaar van olympisch zilver in 2016 door middel van een video op Instagram weten dat hij op de weg terug is.

Gemengde gevoelens

De Bever, al veertien jaar bondscoach van de BMX'ers, werkt door het drama van Van Gorkom met gemengde gevoelens toe naar de World Cup-wedstrijden van komend weekend op Papendal.

De 50-jarige Brabander geniet namelijk ook van de toenemende populariteit van 'zijn' sport. Sinds de Spelen van 2008 in Peking is BMX in Nederland volop in ontwikkeling en dienen steeds meer talenten zich aan op het hoogste niveau.

"Het gaat hard. De olympische status speelt een rol, maar zeker ook onze successen. De vijver waaruit je kunt vissen wordt almaar groter", aldus De Bever, die komend weekend in Arnhem kan beschikken over onder anderen Merle van Benthem.

Na ruim een jaar afwezigheid door een blessure aan haar knie is ze weer terug. "Ze is weer gezond, maar we moeten nog niet te veel van haar verwachten", zegt de bondscoach.

Met Niek Kimmann en Laura Smulders heeft Nederland bij de World Cup-wedstrijden op Papendal twee favorieten in huis. Het evenement begint vrijdag en duurt tot en met zondag.