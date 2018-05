Curry helpt Warriors bij rentree aan winst, James wijst Cavaliers de weg

Curry stond lang aan de kant door blessureleed, maar had tegen New Orleans Pelicans een flink aandeel in de 121-116 zege. De vedette kwam tot 28 punten, twee assists en zeven rebounds. Ploeggenoot Kevin Durant maakte 29 punten.

De Warriors, die de laatste drie jaar in de finale stonden tegen de Cavaliers en in 2015 en 2017 kampioen werden, kwamen door de overwinning op de Pelicans op 2-0 in de best-of-sevenserie in de halve finales in de Western Conference.

In de Eastern Conference begonnen de Cavaliers de tweede ronde van de play-offs met een uitoverwinning op Toronto Raptors. In het Air Canada Centre werd het 112-113.

James

Sterspeler James was bij de Cavaliers goed voor een tripledouble met 26 punten, dertien assists en elf rebounds. Bij Toronto, dat in de reguliere speeltijd nooit tegen een achterstand aankeek, was DeMar DeRozan met 22 punten de topschutter.

Met nog drie seconden op de klok in de verlenging miste Fred VanVleet een driepunter die de Raptors anders vermoedelijk de zege had bezorgd op de kampioen van 2016.

Bij de andere halve finale in de Eastern Conference leidt Boston Celtics met 1-0 tegen Philadelphia 76ers. In het westen gaat Houston Rockets met dezelfde cijfers aan de leiding tegen Utah Jazz.