Hockeycoach Marijne verruilt mannenploeg India voor vrouwenteam

De 44-jarige Marijne tekende in september vorig jaar een contract tot de Olympische Spelen van 2020 als bondscoach van de hockeysters van India. Drie maanden later verving hij Roelant Oltmans als bondscoach van de mannenploeg.

Onder zijn leiding werd India in december knap derde in de Hockey World League. In de halve finale in eigen land werd met 1-0 van Argentinië verloren, waarna de Indiërs in de strijd om de derde plek met 2-1 te sterk waren voor Duitsland, dat in de kwartfinale Oranje had uitgeschakeld.

Tokio

Nu keert Marijne dus weer terug naar het vrouwenteam. Hij wil India zo goed mogelijk voorbereiden op de Spelen van 2020 in Tokio.

India nam slechts tweemaal eerder deel aan een olympisch toernooi met de vrouwenploeg. In 1980 in Moskou eindigde het Aziatische land als vierde. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro kwam India niet verder dan de twaalfde plek.

Marijne, oud-speler van Den Bosch, werd in september 2015 ontslagen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Hij werd opgevolgd door Alyson Annan.