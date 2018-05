Red Sox evenaren MLB-record uit 1996 dankzij grand slam Bogaerts

Xander Bogaerts sloeg met alle honken bezet een homerun, waarmee hij in één klap vier punten binnenhaalde. Red Sox won de wedstrijd tegen Kansas City Royals met 10-6.

Het is voor de 25-jarige international van Oranje zijn tweede grand slam van het seizoen. De Antilliaan presteerde dat drie weken geleden ook al tegen Tampa Bay Rays.

Het record voor een individuele speler staat op zes grand slams in een seizoen. Don Mattingly (1987) en Travis Hafner (2006) delen het MLB-record.

Cleveland Indians (2006) en Oakland Athletics (2000) noteerden als team een MLB-record met veertien grand slams in één seizoen. Als Boston Red Sox het gemiddelde van de eerste weken van dit seizoen vasthoudt, dan eindigt de ploeg van Bogaerts op liefst 36 grand slams.

Selectief

"We hebben meerdere spelers die de bal goed en hard kunnen raken", zegt Bogaerts op de website van de Red Sox.

Hij had bij zijn slagbeurt in de derde inning voldoende geduld om op de juiste bal te wachten. Met drie wijd en twee slag sloeg hij de bal over het hek.

"Voor mij hadden al twee man een vrije loop gekregen, ik wist dat ze mij niet ook vier wijd zouden geven. Daarom kon ik selectief zijn en wachten op een mooie pitch om goed te raken"

177 kilometer per uur

De homerun van Bogaerts had een snelheid van 177 kilometer per uur en was daarmee de hardste homerun in zijn carrière.

Red Sox-trainer Alex Cora is verbaasd door de prestaties van Bogaerts en zijn teamgenoten. "Ik heb in mijn hele carrière nooit een grand slam gemaakt, dus dit is in ieder geval niet aan mij te danken", lachte de Puertoricaan.

De ploeg uit Boston noteerde tegen Kansas City zijn negentiende zege in de maand april en boekte daarmee ook een nieuw record. Met 21 zeges en 7 nederlagen gaat de ploeg riant aan de leiding in het oosten van de American League. De Red Sox wonnen de World Series acht keer en voor het laatst in 2013.