Nederlandse BMX'ers halen motivatie uit beelden herstellende Van Gorkom

"Je ziet je teamgenoten vaker dan je eigen familie en dus kwam het ongeval hard aan", zegt Kimmann maandag tegen NUsport, in aanloop naar de wereldbekerwedstrijden van komend weekend op Papendal.

"Vlak daarna was fietsen bijzaak, maar het heeft ook geen zin om in zak en as te zitten of op de bank te hangen. Op een gegeven moment zet je de knop om en dan is het ergens ook wel motiverend om voor Jelle zo goed mogelijk te presteren."

Van Gorkom raakte op 9 januari zwaargewond nadat hij onderaan een hoge heuvel tegen een veiligheidsketting reed die nog niet was weggehaald. De 27-jarige Doetinchemmer hield gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren over aan zijn val en lag enige tijd in coma.

In maart verruilde Van Gorkom het ziekenhuis voor een revalidatiecentrum in Arnhem en vorige week liet de winnaar van olympisch zilver (Spelen 2016) door middel van een video op Instagram weten dat hij op de weg terug is.

Ouwehoeren

Kimmann, die begin januari op die bewuste training aanwezig was, had Van Gorkom in de tussentijd al een paar keer opgezocht. "Om weer slap te ouwehoeren, maar ook over serieuze dingen en BMX te praten."

"In het begin wist ik niet wat ik kon verwachten en was ik terughoudend. Het is mooi om te zien dat hij al stappen maakt, makkelijker praat en ook lichamelijk progressie boekt. Daardoor wil je gewoon nog harder fietsen voor hem."

Die woorden zette Kimmann eind vorige maand kracht bij door bij de start van het wereldbekerseizoen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de eerste race te winnen. Het was pas de tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan, die hij bovendien opdroeg aan zijn maatje Van Gorkom.

"Dat was ik van tevoren al van plan, maar je weet natuurlijk nooit of je gaat winnen in deze onvoorspelbare sport. Toen het gebeurde, betekende het nog veel meer voor mij", aldus Kimmann.

Van Gendt

Van Gendt, de nummer vijf bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen, was eveneens positief geraakt door het herstel van Van Gorkom. De geboren Brabander lag de laatste zeven jaar bij toernooien regelmatig op de kamer met Van Gorkom en maakte mooie en minder mooie dingen mee met zijn concurrent.

"We zijn een soort Max Verstappen en Daniel Ricciardo (teamgenoten bij Red Bull Racing in de Formule 1, red.). We hebben goede herinneringen aan elkaar, maar zijn wel rivalen en kunnen elkaar dus ook van de baan rijden", vertelt Van Gendt, die zeer onder de indruk was van de video die Van Gorkom vorige week naar buiten bracht.

"Voor mij was dat het eerste beeld dat ik van Jelle zag sinds het ongeval. Ik kreeg direct het gevoel dat hij als mens niks is veranderd, want het topsportkarakter straalt er van alle kanten af. Het gaf ook ergens wel rust. Je hoorde wel wat dingen over zijn herstel, maar je kan het pas een plek geven als je hem met eigen ogen ziet."

Net als Kimmann haalt ook Van Gendt motivatie uit de strijdlust die Van Gorkom toont. "Hij laat zien nog steeds hard te werken, ook al is het doel nu anders. Als je dat ziet, denk je toch: verdomme jongen, dat doe je toch maar wel. Dat is heel mooi om te zien en werkt motiverend."