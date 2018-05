Honkbalbond stelt 't Hoen aan als nieuwe bondscoach

Robin van Doornspeek is de nieuwe pitchingcoach. Hij speelde in het verleden samen met 't Hoen in Oranje.

"Beide coaches komen uit de generatie die voor de cultuuromslag in het Nederlandse honkbal heeft gezorgd", zegt Tjerk Smeets, technisch directeur van honkbalbond KNBSB. "Zij weten wat het is om een visie te hebben, geloof in eigen kunnen te houden en elke dag de wil tonen om hard te werken."

"Met Evert-Jan 't Hoen, Robin van Doornspeek, Sidney de Jong, Ben Thijssen, Wim Martinus en Paul Venner hebben wij een staf staan waar het hele Koninkrijk trots op mag zijn."

Carrière

Als hoofdcoach van het Rotterdamse Neptunus won 't Hoen viermaal de Holland Series. Hij maakte de afgelopen vier jaar tijdens grote toernooien ook al deel uit van de technisch staf van de nationale ploeg, die in 2014 en 2016 als 'Kingdom of the Netherlands' Europees kampioen werd. Op de World Baseball Series, het officieuze WK honkbal, eindigde Nederland in 2017 als vierde.

Als speler was 't Hoen actief op drie Olympische Spelen en vier WK's. De bondscoach debuteert op 13 juli tijdens Honkbalweek Haarlem op de bank bij Oranje.