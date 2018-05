LeBron James leidt Cavaliers in cruciaal duel naar volgende ronde play-offs

De vedette had met 45 punten niet voor de eerste keer een groot aandeel in de 105-101 zege in de beslissende wedstrijd in de best-of-sevenserie.

De 33-jarige James is door de 4-3 overwinning op de Pacers nog altijd in de race om voor het achtste jaar op rij de NBA Finals te bereiken.

Van 2011 tot en met 2014 deed hij dat met Miami Heat en de laatste drie jaar stond hij met de Cavaliers in de eindstrijd. Hij werd kampioen van de NBA in 2012, 2013 en 2016.

De Cavaliers domineerden in het eerste kwart in de beslissende wedstrijd tegen de Pacers, maar die ploeg kwam in het tweede en vooral derde kwart sterk terug. In het vierde kwart behield de finalist van de laatste drie jaar net genoeg marge.

Raptors

Eerder plaatsten titelverdediger Golden State Warriors, Houston Rockets, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Boston Celtics en Philadelphia 76ers zich al voor de volgende ronde van de play-offs.

In de strijd om een halvefinaleticket in de Eastern Conference spelen de Cavaliers tegen de Raptors en staan de 76ers tegenover de Celtics.

De eerste wedstrijden in de halve finales van de Western Conference werden zondag al gespeeld. Houston Rockets won thuis met 110-96 van Utah Jazz en James Harden was de grote man met 41 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors was zonder sterspeler Stephen Curry thuis met 123-101 te sterk voor New Orleans Pelicans. De beste teams uit de Western en de Eastern Conference strijden later om de NBA-titel.