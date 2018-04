Grol vindt dat hij nog beter moet in jacht op historische WK-medaille

"Ik kan de eerste Nederlandse judoka worden sinds Dennis van der Geest (2003, red.) die een WK-medaille pakt in de zwaarste gewichtsklasse en het zou heel mooi zijn als dat lukt", zegt Grol in gesprek met NUsport. "Een podiumplek op de WK is wel waar ik het allemaal voor doe op dit moment."

De geboren Veendammer, die in september vorig jaar overstapte naar het zwaargewicht, liet zaterdag zien op de goede weg te zijn door in zijn nieuwe rol direct een medaille te veroveren op de EK in Israël.

Na een nederlaag in de kwartfinales tegen olympisch kampioen Lukas Krpalek uit Tsjechië, was Grol in de herkansing achtereenvolgens te sterk voor de Pool Maciej Sarniacki en de Georgiër Guram Tushishvili.

Het veroveren van brons zorgde vanzelfsprekend voor blijdschap, maar Grol blijft ook kritisch. De Nederlander was meer te spreken over zijn judo van vorige maand bij de Grand Prix in het Russische Yekaterinburg, waar hij zilver veroverde.

"In Rusland was ik heel solide, terwijl ik op de EK een paar foutjes maakte. Ik stond nu iets te open op de mat en vergat soms mijn strategie te volgen. Daarnaast kreeg ik volkomen onnodig scores tegen en dat mag gewoon niet, zeker niet straks op een WK. Daar moet ik dus nog wel even aan werken."

Gooien

Grol, die in de categorie tot 100 kilogram al onder meer drie Europese titels, twee olympische medailles (brons) en drie zilveren WK-plakken veroverde, heeft in de zwaarste gewichtsklasse nog moeite om zijn drang naar aanvallende acties in de kiem te smoren.

"Ik wil nog te graag mijn tegenstander gooien. Het geeft een heerlijke kick als dat lukt en dat kan ik ook bij iedereen, maar dat is in deze klasse met veel zwaardere opponenten niet de slimste tactiek. Het draait nu vooral om winnen op straffen, dus soms moet ik iets minder naar voren judoën."

Nu hij zijn rijke erelijst heeft uitgebreid met EK-brons neemt Grol voorlopig even rust. Waar een aantal Nederlandse judoka's de komende maand weer op de tatami verschijnt, blijft de maand mei in de agenda van Grol leeg.

"Ik wil geen blessures meer oplopen en ga dus ook niet meer iedere maand wedstrijden judoën", verklaart Grol, die zich al langzaam richt op de wereldkampioenschappen in Azerbeidzjan eind september. "Mogelijk doe ik daarvoor nog mee aan de Grand Prix in Zagreb, maar op dit moment ga ik mijn lichaam even rust geven en vakantie vieren."