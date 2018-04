Boston Celtics moeizaam naar tweede ronde play-offs NBA

Boston was in de reguliere competitie in de Eastern Conference als tweede geëindigd, vijf plaatsen boven Milwaukee. Daarom had de zeventienvoudig NBA-kampioen het thuisvoordeel in het laatste duel in de best-of-sevenserie, nadat na zes partijen nog geen beslissing was gevallen (3-3).

De ploeg uit Massachusetts schoot uit de startblokken, nam een 19-5 voorsprong, maar zag de Bucks in het tweede kwart dichtbij komen (50-42). De zege gaf Boston echter niet meer uit handen, waardoor de ploeg zich nu kan gaan opmaken voor een confrontatie met Philadelphia 76ers.

Terry Rozier en Al Horford waren de topschutters bij Boston met ieder 26 punten. De ploeg moest het doen zonder topspelers Kyrie Irving en Gordon Hayward.

Zeven van de acht teams in de tweede ronde van de play-offs zijn nu bekend. Het laatste ticket gaat naar Cleveland Cavaliers of Indiana Pacers, die zondagavond in Ohio het zevende en beslissende duel spelen.

Golden State

In het westen stond zaterdagavond al het eerste duel in de tweede ronde van de play-offs op het programma. Titelverdediger Golden State Warriors was thuis met 123-101 duidelijk te sterk voor New Orleans Pelicans.

Stephan Curry ontbrak nog bij de Warriors, maar hij maakt wellicht in de tweede wedstrijd zijn rentree na twee maanden blessureleed. De ploeg uit Oakland hoopt het seizoen af te sluiten met het derde kampioenschap in vier jaar tijd.