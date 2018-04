Van Gerwen wint voor vierde keer dit jaar Players Championship

Van Gerwen en Taylor hielden elkaar tot 4-4 in evenwicht, maar bij een 5-4 voorsprong brak de nummer één van de wereld de debuterende finalist voor het eerst en maakte daarmee ook gelijk een einde aan de partij.

Op weg naar de eindstrijd zette Van Gerwen achtereenvolgens Jamie Lewis (6-2), Darren Johnson (6-1), Jermaine Wattimena (6-3), Simon Whitlock (6-1), Jonny Clayton (6-3) en James Wade (6-4) opzij.

Het was voor Van Gerwen alweer de 24e keer in zijn loopbaan dat hij de sterkste was op een Players Championship en de vierde keer dit jaar, nadat hij dat in februari al tweemaal was in Barnsley en vorige maand eenmaal in Milton Keynes.

Eerste plaats

Met zijn eindzege in Wigan verdiende Van Gerwen 10.000 Britse pond en verstevigde hij zijn eerste plaats op de Players Championship Order of Merit, waarvan de top 64 zich plaatst voor de Players Championship Finals die in november in Minehead worden gehouden.

Voorafgaand aan de Players Championship Finals worden er nog in totaal twaalf gewone Players Championships gespeeld, waarvan de tiende zondag al wordt afgewerkt in eveneens Wigan.

Van Gerwen schreef de voorbije drie edities van de Players Championship Finals op zijn naam en deed dat in 2013 ook al eens, waarmee hij recordhouder is van de traditioneel laatste major in aanloop naar het wereldkampioenschap in Londen.