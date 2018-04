Seattle Seahawks kiest American footballer met één hand in NFL Draft

Griffin, die zijn linkerhand mist, gaat naar de Seattle Seahawks, de club waar zijn tweelingbroer Shaquill speelt. Hij was de 141e keuze in de NFL Draft, een jaarlijks evenement waarbij NFL-clubs om de beurt de beste spelers uit het collegefootball mogen kiezen.

Door een zeldzame aangeboren aandoening - het amnionstrengsyndroom - had Griffin een onderontwikkelde linkerhand. Toen hij vier was, werd besloten om zijn hand te amputeren nadat hij vanwege de pijn geprobeerd had om zijn eigen vingers eraf te snijden.

De Amerikaan ontwikkelde zich in zijn middelbareschooltijd desondanks tot een van de beste American footballers in zijn thuisstaat Florida, terwijl hij ook aan honkbal en atletiek deed.

Samen met zijn tweelingbroer Shaquill - een nog groter talent - kreeg de linebacker (een verdedigende positie in het American football) in 2013 een beurs om bij de universiteit van Central Florida te gaan spelen.

Shaquill Griffin, die sinds vorig seizoen voor NFL-club Seattle Seahawks speelt, had zijn tweelingbroer vijf jaar eerder beloofd dat hij alleen naar een universiteit zou gaan die ook zijn broer een beurs aan zou bieden.

Snelheid

Shaquem Griffin, wiens vader Terry al in zijn jeugd hulpmiddelen maakte waardoor hij onder meer aan krachttraining kan doen, kreeg pas in zijn derde seizoen veel speeltijd bij de UCF Knights en daar maakte hij direct optimaal gebruik van.

In 2016 werd Griffin uitgeroepen tot de beste verdediger van zijn divisie (American Athletic Conference of AAC) en in het afgelopen seizoen werd hij verkozen tot een van de beste spelers op zijn positie in de AAC.

De linebacker hoopte vervolgens, een jaar na zijn broer, de stap naar de NFL te maken en hij maakte de afgelopen maanden met zijn snelheid en kracht indruk op scouts.

Zaterdag, op de laatste dag van de NFL Draft, kozen de Seahawks hem in de vijfde van zeven rondes, waardoor Griffin, die vrijdag al een sponsorcontract tekende bij Nike, zijn professionele loopbaan begint in Seattle.