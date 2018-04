Grol naar herkansing na verlies in kwartfinales, Savelkouls in halve finales EK

Zowel Grol als Meyer is daardoor twee zeges verwijderd van de derde plaats. De 26-jarige Meyer pakte vorig jaar al EK-brons en Grol gaat in Tel Aviv voor zijn zevende EK-medaille.

De 33-jarige Grol pakte drie keer zilver en drie keer goud, maar dat was in de klasse tot 100 kilogram. Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij geen medaille pakte, stapte Grol over naar de klasse boven 100 kilogram.

In de kwartfinales in Tel Aviv verloor Grol van de Tsjech Lukas Krpalek, de huidige olympisch kampioen tot 100 kilogram. Krpalek liep snel tegen twee straffen op. Grol kreeg vlak voor tijd eveneens zijn tweede straf, waarop de partij verlengd moest worden.

In die verlenging was Krpalek de Nederlander de baas. De 26-jarige Meyer verloor zijn kwartfinale van Tamerlan Bashaev. De Rus won in de golden score met ippon.

Van 't End

In de klasse tot 90 kilogram bereikte Noël van 't End de kwartfinales. De 26-jarige Van 't End won zijn eerste partij van Davis Duda uit Letland met ippon en was daarna opnieuw op ippon te sterk voorFalk Petersilka uit Duitsland.

Ook Jesper Smink vertegenwoordigde Nederland in de klasse tot 90 kilogram, maar hij haalde de kwartfinales niet. Smink verloor in de derde ronde op ippon van de huidige wereldkampioen Nemanja Majdov uit Servië.

Savelkouls

Bij de vrouwen won Tessie Savelkouls haar eerste partij in de klasse boven 78 kilogram van de Kroatische Ivana Sutalo en daarna was ze in de kwartfinales te sterk voor Galyna Tarasova uit Oekraïne. De Nederlandse won binnen drie minuten op straffen.

In de klasse tot 78 kilogram won Karen Stevenson haar eerste partij van de Belgische Sophie Berger. Ze strijdt om een plek in de halve finales met de Portugese Yahima Ramirez.

Het is zaterdag de laatste dag van het EK Tel Aviv en de teller van Nederland staat op één medaille. Kim Polling veroverde vrijdag goud in de klasse tot 70 kilogram.