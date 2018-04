Nyck de Vries valt uit in hoofdrace Formule 2 op stratencircuit Baku

De 23-jarige De Vries was vanaf de achtste positie van start gegaan in Azerbeidzjan en kende een voortvarende start, maar viel ver terug nadat hij zich kort achter elkaar twee keer verremde.

Bij een herstart na een safetycarsituatie in de 21e ronde opende de Fries de aanval op de toenmalige leider van de race, George Russell. Daarbij verremde hij zich, waardoor beide coureurs een bocht misten en een topklassering konden vergeten.

Toen hij drie ronden voor het einde op de veertiende en laatste plek reed, zocht De Vries de pitbox van Prema op vanwege versleten banden en een niet goed werkend stuur. Hij meldde zich vervolgens niet meer buiten en pakte dus geen punten in de hoofdrace op het stratencircuit in Baku.

Alexander Albon ging met de winst aan de haal. De Thai bleef de Engelsman Jack Aitken en de Italiaan Antonio Fuoco voor. Slechts dertien van de twintig coureurs haalden de finish; vijf rijders crashten en naast De Vries gaf nog één iemand er zelf de brui aan.

Russell moest zich na het incident met de Nederlander tevredenstellen met de twaalfde plek. De Brit had geen goed woord over voor De Vries. "Hij wilde aan de binnenkant inhalen, echt stompzinnig", zei hij tegen Motorsport.com. "Hij schatte het compleet verkeerd in en dit was het gevolg."

Sprintrace

Zondag is de sprintrace in Baku. In die korte race start de top acht van de hoofdrace in omgekeerde volgorde. De Vries was het Formule 2-seizoen drie weken geleden begonnen met een zesde plek in Bahrein. Een dag later kwam hij door een mislukte pitstopstrategie niet verder dan de vijfde plaats.

De Vries hoopt dit seizoen een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen. De geboren Sneker is onderdeel van het talentenprogramma van McLaren en zei eerder dat hij daar de kans krijgt als hij wereldkampioen in de Formule 2 wordt.

Volgens teambaas Zak Brown ligt dat iets genuanceerder. "Nyck is een heel getalenteerde coureur, maar McLaren zal altijd voor de beste twee coureurs kiezen. Niemand heeft een garantie voor 2019, dus ook Nyck niet."