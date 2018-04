Gregorius eist met tiende homerun opnieuw heldenrol op bij Yankees

Dat betekende alweer de zevende overwinning op rij voor de Yankees.

Op bezoek bij de Angels had de geboren Amsterdammer Gregorius zijn team al op een 2-1 voorsprong gezet. Door een honkslag van Andrelton Simmons, die ook voor het Nederlandse team uitkomt, nam Los Angeles in de zevende inning de leiding over met 3-2.

De Yankees maakten in de negende slagbeurt echter gelijk, waarop Gregorius de bal over het hek sloeg en de wedstrijd besliste.

Gregorius, die in vijf van de laatste zes wedstrijden een homerun sloeg, voert met het hoogste slaggemiddelde (.368) en met dertig binnengeslagen punten momenteel twee ranglijsten aan in de MLB.

Magisch

Na alweer zijn tiende homerun van het nog prille seizoen bedankte Gregorius de in groten getale aanwezige Yankees-fans in Californië. "Bizar, ik had nooit verwacht dat er zoveel bij een uitwedstrijd zouden zijn. Mijn teamgenoten zeiden dat ik ze iets terug moest geven."

Zijn coach, Aaron Boone, prijst zich gelukkig met de op Curaçao opgegroeide korte stop. "Ik zit altijd lekker op mijn stoel als hij aan slag is, het lijkt wel of hij iets magisch over zich heen heeft."

"Ik zal niet zeggen dat ik ervan uitga dat hij een homerun slaat, maar ik zie hem daar graag staan en hij heeft het vandaag opnieuw waargemaakt", aldus Boone.

Bogaerts

Xander Bogaerts maakte in de wedstrijd tegen Tampa Bay Rays zijn rentree voor Boston Red Sox. De 25-jarige Nederlander had de laatste vijftien wedstrijden van zijn ploeg gemist wegens een enkelblessure.

Bogaerts was in zijn vier slagbeurten goed voor drie honkslagen. Daarmee kon hij echter niet voorkomen dat de Red Sox met 4-3 verloren.

Het was de vierde nederlaag in zes wedstrijden voor de ploeg uit Boston, die wel nog steeds de ranglijst aanvoert voor New York Yankees.