Toronto Raptors en Utah Jazz ronde verder in play-offs NBA

De Raptors wonnen de zesde ontmoeting met Washington Wizards in de best-of-sevenserie en sleepten zo het beslissende vierde punt binnen: 4-2.

In Washington werd de thuisploeg met 92-102 opzijgezet door de Canadese formatie, die de reguliere competitie had afgesloten als nummer één in het oosten.

Halverwege keek Toronto nog tegen een achterstand aan, maar aan de hand van Kyle Lowry verzekerden de Raptors zich alsnog van de winst in de Capital One Arena.

Sterspeler Lowry had met 24 punten een flink aandeel in de beslissende zege, maar ook de bank was van grote waarde. "Daar kunnen we gelukkig altijd op terugvallen", aldus Toronto-coach Dwane Casey.

Cavaliers

In de volgende ronde nemen de Raptors het op tegen de winnaar van de best-of-seven tussen Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers.

De verliezend finalist van vorig jaar had onder leiding van vedette LeBron James het beslissende vierde punt binnen kunnen slepen, maar in plaats daarvan maakte Indiana Pacers er 3-3 van.

In Indianapolis bleken de Pacers een flinke maat te groot voor de Cavaliers: 121-87. Daardoor valt de beslissing zondagavond pas, in de Quicken Loans Arena van Cleveland.

"Zij schoten vanaf het derde kwart wel raak en wij niet", analyseerde James, die zelf goed was voor 22 punten. "We hadden simpelweg geen antwoord op hun spel."

Utah Jazz

In het westen hoeft er geen zevende wedstrijd aan te pas te komen voor Utah Jazz en Oklahoma City Thunder. De formatie uit Salt Lake City won in eigen huis met 96-91 en kwam daardoor op 4-2.

Zelfs de 46 punten van Russell Westbrook waren niet genoeg voor Thunder. Aan Jazz-zijde was Donovan Mitchell de uitblinker met 38 punten.

De volgende horde die Utah moet nemen is Houston Rockets, dat het reguliere seizoen afsloot als nummer één in de Western Conference.