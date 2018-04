Polling opgelucht en trots na waarmaken favorietenrol op EK judo

"Het gaat bijna normaal voelen, maar ik ben heel opgelucht en trots", aldus Polling vrijdag in gesprek met NUsport. "In tegenstelling tot andere jaren wilde ik dit keer echt alleen die gouden medaille en ik ben blij dat het weer gelukt is."

Polling pakte het goud in Tel Aviv door de Britse Sally Conway, die in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog brons pakte, in de finale na een golden score te verslaan. In de halve eindstrijd was ze ook al een andere Engelse, Gemma Howell, de baas in de extra tijd.

"Ik wist van tevoren al dat het tegen tegen Engelsen op een golden score uit zou kunnen draaien", zegt de 27-jarige Polling. "Op de één of andere manier ben ik daar altijd heel slecht in, maar dit keer bleef ik rustig en kalm. Ik bleef vertrouwen houden dat ik zou winnen en dat heeft zich uitbetaald. Daar ben ik wel trots op."

In haar eerste partij op de Israëlische mat was de Nederlandse al te sterk voor Jovana Pekovic uit Montenegro en in de kwartfinales versloeg ze haar landgenote en titelverdedigster Sanne van Dijke op ippon.

Favorietenrol

Polling, die in 2013, 2014 en 2015 ook al de Europese titel veroverde, had zichzelf in de aanloop naar de EK de nodige druk opgelegd door de favorietenrol op zich te nemen en is dan ook blij dat ze haar ambitieuze woorden waar heeft kunnen maken.

"Er lag wel wat meer druk op, maar daar heb ik ook zelf voor gezorgd. Ik voel me nou eenmaal de beste judoka van Europa. Dan kan ik wel zeggen dat ik niet voor goud wil gaan, maar dan zou ik liegen."

Nu de vierde Europese titel binnen is, kan Polling zich langzaam richten op haar andere ambities dit jaar. Haar eerstvolgende toernooi is in mei de Grand Prix in China, maar ze hoopt vooral op de WK in Azerbeidzjan van september hoge ogen te gooien.

"Dat is gewoon het belangrijkste toernooi", weet Polling, die in 2013 al eens WK-brons veroverde. "Ik wil heel graag een keer wereldkampioen worden, maar ik moet me misschien eerst maar weer eens richten op het veroveren van een medaille."