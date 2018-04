Judoka Polling verovert vierde Europese titel, Van Dijke eindigt als zevende

Polling klopte in de finale de Britse Sally Conway in de golden score op ippon. Ze veroverde de Europese titel eerder in 2013, 2014 en 2015.

Naast haar vier Europese titels won de 27-jarige Groningse brons op de WK van 2013 en was ze twee jaar later de sterkste op de Europese Spelen.

In de kwartfinales was Polling al te sterk voor Van Dijke en later in de middag bereikte ze de eindstrijd door de Britse Gemma Howell te verslaan. In de tweede ronde had Polling al afgerekend met de Montenegrijnse Jovana Pekovic.

Van Dijke was in de tweede ronde te sterk voor de Italiaanse Carola Paissoni, maar moest door haar nederlaag tegen Polling naar de herkansingen. Daarin verloor ze direct van Michaela Polleres, waardoor ze als zevende eindigde.

Vorig jaar veroverde Van Dijke nog verrassend het goud bij de EK in het Poolse Warschau, waar Polling afwezig was door blessureleed.

De Wit

Frank de Wit werd in de tweede ronde uitgeschakeld in de klasse tot 81 kilogram. Hij verloor in de achtste finales van de Belg Sami Chouchi, die zegevierde op ippon. Eerder had hij nog op ippon gewonnen van Nicon Zaboroscius uit Moldavië.

Juul Franssen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, ging in haar eerste partij al ten onder. Ze verloor in de eerste ronde van Alice Schlesinger. De Britse besliste de partij op ippon.

In dezelfde klasse verloor Sanne Vermeer in haar tweede partij van de Duitse Martyna Trajdos. Ze had eerder wel gewonnen van de Poolse Agata Ozdoba-Blach.

Sam van 't Westende (-73 kg) verloor al in zijn eerste partij van de Moldaviër Iulian Peaticovschi.