Van Gerwen tevreden na veiligstellen play-offticket in Premier League

De 29-jarige Brabander begon de dertiende speelronde in Manchester nog met een gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (6-6), maar revancheerde zich even later met een eenvoudige 7-1 zege op Michael Smith.

"Ik voel me goed en maakte weinig fouten. Het is fijn dat ik me nu alvast kan richten op de play-offs in de O2 Arena in Londen", aldus Van Gerwen op de site van dartsbond PDC.

De titelverdediger in de Premier League staat door zijn resultaten van donderdagavond niet alleen steviger aan kop - zijn concurrenten Rob Cross en Smith wonnen niet en hebben drie punten minder - hij revancheerde zich ook voor zijn twee nederlagen van vorige week in Ahoy Rotterdam.

Vertrouwen

Van Gerwen, die donderdag nog werd uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is ondanks die zeldzame verliespartijen op eigen bodem niet aan zichzelf gaan twijfelen.

"Ik geloof in mezelf en weet wat ik kan, want ik heb de laatste vijf jaar bovenaan de ranglijst gestaan. Natuurlijk kan ik nog beter, maar dat maakt voor nu niks meer uit."

Voor Raymond van Barneveld zit de Premier League er binnenkort op. De Hagenaar speelde met 6-6 gelijk tegen wereldkampioen Cross en dat was niet genoeg om zijn kansen op een play-offticket in leven te houden.

Er staan nog speelronden in Birmingham en Aberdeen op het programma, waarna op 17 mei de play-offs beginnen in Londen.

