Fury klaar voor rentree in ring na bereiken van wedstrijdgewicht

"Het was een enorme uitdaging", gaf de dolblije Fury donderdag op een persconferentie, waarbij de nodige media aanwezig was, ronduit toe.

"Als je optimale gewicht 115 kilogram is en je weegt dan 170 kilo, heb je een lange weg te gaan. Maar ik moest ergens beginnen. Ik ben de strijd met mezelf en de weegschaal aangegaan en zie: ik ben er weer. Ik voel me nu topfit, sterk en snel. Ik zou komend weekeinde alweer kunnen boksen indien dat mogelijk zou zijn."

Fury moet echter nog even wachten. Zijn eerste gevecht na zijn gedwongen afscheid in 2016 staat voor 9 juni gepland. Sefer Seferi, een in Albanië geboren prof met 23 overwinningen in 24 partijen, moet zijn eerste 'slachtoffer' worden.

De huidige wereldkampioenen Anthony Joshua uit Groot-Brittannië (WBA, IBF, WBO) en de Amerikaan Deontay Wilder (WBC) komen wat de Britse reus betreft later aan de beurt.

Dieptepunt

Fury was op het dieptepunt van zijn (boks)leven, ongeveer twee jaar geleden, ernstig depressief. Hij gebruikte alcohol en drugs en had weinig tot geen levensenergie meer.

Nadat Fury afstand had gedaan van zijn drie wereldtitels (WBA, IBF, WBO), veroverd in 2015 na een verrassende zege op de favoriete Vladimir Klitsjko, werd zijn bokslicentie ingenomen wegens doping.

Volgens Fury was zijn positieve test het gevolg van het eten van ongecastreerd wild zwijn. Hij ging in december vorig jaar akkoord met een schorsing met terugwerkende kracht en kreeg eerder dit jaar zijn vergunning terug.

"Ik moet gewoon verstandig blijven", beseft hij nu. "Als ik niks doe, haal ik allerlei dingen in mijn hoofd. Wil ik astronaut worden of zwemmer. Maar als ik vier of vijf bokspartijen op mijn programma heb staan, blijf ik bij de tijd. Dan is er geen enkele reden om gek te worden."