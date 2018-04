Van Barneveld uitgeschakeld voor play-offs, Van Gerwen wint opnieuw niet

Van Barneveld begon niet goed aan de partij en moest in de derde leg al een break incasseren waarmee hij op een 1-3 achterstand werd gezet.

De winnaar van 2014 maakte die bij 4-5 ongedaan en nam vervolgens zelf brutaal de leiding (6-5) waardoor een stuntje in de maak was.

Van Barneveld slaagde er in de beslissende twaalfde leg echter niet in het Cross moeilijk te maken, waardoor zijn laatste hoop vervlogen ging.

De Hagenaar maakt namelijk definitief geen kans meer op een plek in de top vier en daarmee een plek in de kruisfinales van volgende maand in Londen.

Van Barneveld heeft namelijk met nog slechts twee speelrondes voor de boeg weliswaar vier punten achterstand op de nieuwe nummer vier Gary Anderson, maar kan dat verschil op basis van het legsaldo niet meer goedmaken.

Van Gerwen

Michael van Gerwen kon eerder op donderdag opnieuw niet winnen. Die Nederlander kwam niet verder dan een 6-6 gelijkspel tegen Daryl Gurney.

Van Gerwen startte wel vortvarend en kwam dankzij twee breaks ook al heel snel op een comfortabele 3-1 voorsprong.

De Brabander liet Gurney echter helemaal terugkomen tot 4-4, maar een derde break en daarmee een 5-4 voorsprong leek hem alsnog in veilige haven te loodsen.

Van Gerwen zag echter tot zijn onsteltenis dat Gurney in de tiende leg 156 uitgooide en vervolgens in de elfde leg ook nog eens op matchpoint kwam (5-6).

Van Gerwen bleef in de beslissende twaalfde leg desondanks koel in zijn hoofd en voorkwam ternauwernood zijn derde nederlaag op rij in de prestigieuze competitie.

Rotterdam

De titelverdediger verloor vorige week in Rotterdam verrassend twee keer op rij, van achtereenvolgens Peter Wright (5-7) en Raymond van Barneveld (5-7).

Van Gerwen voert met 19 punten uit 13 wedstrijden nog altijd wel de ranglijst aan, gevolgd door Michael Smith (18 uit 13), Gary Anderson (17 uit 13), Rob Cross (17 uit 13), Gurney (14 uit 14), Van Barneveld (12 uit 13), Wright (11 uit 14) en Simon Whitlock (10 uit 13).

Smith won eerder op de avond met liefst 7-1 van Wright, waardoor de verliezend finalist van vorig jaar nu al geen kans meer maakt op een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs van volgende maand in Londen.

Van Gerwen en Smith nemen het later op de avond tegen elkaar op. Van Barneveld kruist daarvoor nog de degens met Cross.