Zwaargewicht Grol (33): 'Zou dom zijn om in deze vorm te stoppen met judo'

Na jaren van verplicht afvallen en het fysieke ongemak dat daarmee gepaard ging, besloot Grol in september vorig jaar definitief de categorie tot 100 kilogram te verlaten voor de zwaarste gewichtsklasse. Zes maanden later zou het een understatement zijn om te zeggen dat de geboren Veendammer blij is met die keuze.

De manier waarop de judoka op 14 april zijn 33e verjaardag vierde, illustreert misschien nog wel het beste wat er veranderd is in zijn leven. "Vroeger vierde ik mijn verjaardag niet, omdat ik vond dat dat niet kon. Nu heb ik ervan genoten met een biertje erbij", vertelt drievoudig Europees kampioen Grol.

"Natuurlijk is mijn leven nog steeds gericht op topsport en de dingen die daarbij horen, maar na de Spelen in Rio de Janeiro (augustus 2016, red.) ben ik volledig veranderd in opvatting. Het draait nu vooral om plezier. Ik hoef niet meer af te vallen en kan lekker eten en drinken. Van twee biertjes op mijn verjaardag word ik echt niet slechter."

De rol van zwaargewicht past Grol vooralsnog als gegoten. Niet alleen heeft hij weer volop plezier in wat hij doet; één van zijn eerste optredens in de zwaarste gewichtsklasse leverde de huidige nummer 55 van de wereld direct een medaille op. Grol, die in maart zilver pakte bij de Grand Slam in het Russische Yekaterinburg, had zelf ook niet verwacht dat het hem gelijk zo goed af zou gaan in de nieuwe categorie.

"In de finale ben ik bestolen, maar in de eerste drie partijen maakte ik mijn tegenstanders helemaal kapot. Het ging zo goed dat het mezelf ook even verbaasde. Ik heb daar de hele wereldtop verslagen en dat geeft gewoon heel veel zelfvertrouwen. Het was voor mij een superbevestiging."

Pacman

De spelbeleving in de categorie vanaf 100 kilogram was wel even wennen voor Grol, die weinig meer lijkt te hebben aan zijn kenmerkende aanvallende stijl op de mat. "Vroeger ging ik altijd recht op mijn tegenstander af als een pacman, maar nu is het helemaal omgekeerd. In deze gewichtsklasse is alles gebaseerd op winnen en straffen."

Niet alleen op tactisch gebied is het anders judoën, ook fysiek is het een wereld van verschil. Grol staat tegen judoka's op de mat die soms wel tientallen kilo's zwaarder zijn, iets waar hij juist wel van kan genieten. "Het is heel leuk om iemand te foppen die 60 kilo meer gewicht heeft. Ik heb ook een ego en dat doet me goed. Ik moet wel fit blijven, want die zware gasten zijn dat niet en dat is mijn voordeel. Er hoort dus ook nog gewoon keihard trainen bij, maar het plezier heb ik nu gewoon terug."

Dat Grol nu een iets relaxter leven leidt, betekent overigens niet dat zijn honger naar titels ook maar enigszins is gestild. De topjudoka verloor in 2013 voor het laatst een wedstrijd op de EK en hoopt daarnaast zijn erelijst, met daarop onder meer twee olympische medailles (brons), drie Europese titels en drie zilveren WK-medailles, zo snel mogelijk uit te breiden in zijn nieuwe gewichtsklasse.

"Iedereen weet wat voor ambities ik heb. Met mijn track record ga ik echt niet meer ergens voor spek en bonen heen. Ik heb mijn hele leven op het allerhoogste podium gestaan, dus ik ga elk toernooi voor de medailles", onderstreept Grol, die ondanks zijn overwinningsdrang wel met een andere instelling aan zijn wedstrijden begint.

"Het moét niet meer. Dat probeer ik iedere dag tegen mezelf te zeggen en ook de mensen om mij heen vinden dat ik gewoon plezier moet hebben. Natuurlijk wil ik graag winnen, dat wil ik ook als ik een potje klaverjassen speel, maar de insteek is nu gewoon even iets anders dan voorheen. Als het niet lukt, dan lukt het niet."

Olympische Spelen

Een extra Europese titel is leuk, maar het ultieme doel van Grol is vanzelfsprekend de Spelen in Tokio. Een olympische medaille in de Japanse hoofdstad moet het sluitstuk worden van een fraaie carrière en vooralsnog werkt ook zijn lichaam goed mee. Ook gesprekken met Cor van der Geest, met wie Grol wekelijks een kop koffie drinkt, hebben de fanatieke judoka overtuigd om door te gaan tot en met de Spelen.

"Cor zegt ook: 'Kijk eens hoe makkelijk jij wedstrijden wint, dan ga je toch niet stoppen?' Als ik denk dat ik in Tokio iets kan halen en mijn lichaam blijft heel, dan zou ik inderdaad wel dom zijn om nu een punt te zetten achter mijn loopbaan”, zegt Grol, die vurig hoopt dat hij over twee jaar zijn derde olympische plak binnenhaalt.

"Als ik niet voor een medaille zou gaan, stop ik er direct mee en ga ik wat anders doen. Wat moet ik dan; naar de Spelen om er gewoon nog een keer heen te gaan? Natuurlijk niet."

Hoewel Grol zich goed voelt en al eens eerder zijn loopbaan nieuw leven inblies, is de kans niet aanwezig dat hij na Tokio toch nog op de mat te bewonderen is. Ook al rijgt hij de successen de komende twee jaar aaneen en heeft hij het nog zo naar zijn zin; na de Spelen is het echt klaar.

"Het boek gaat sowieso dicht na Tokio, daar mogen jullie je geld op inzetten", benadrukt Grol. "Daarna ga ik uit respect voor mijn lichaam andere dingen doen. Op dit moment vind ik het leuk om een paar van die gasten een beetje gek te maken en te foppen op de mat. Ik ga nu gewoon mijn ding doen en dan zien we vanzelf waar het schip strandt."

Grol komt zaterdag in actie bij de Europese kampioenschappen in het Israëlische Tel Aviv. Hij neemt het in zijn eerste partij op tegen de Roemeen Vladut Simionescu. Roy Meyer, die vorig jaar bij de EK in Warschau brons veroverde in de gewichtsklasse vanaf 100 kilogram, begint in de tweede ronde en treft Ignas Mecajus uit Litouwen.