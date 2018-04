Van Gerwen benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Van Gerwen geldt de laatste jaren als een van de beste darters ter wereld. De Nederlander werd twee keer wereldkampioen (2015 en 2017) en won onder meer drie keer de prestigieuze Premier League Darts.

"Ik mag met trots bekendmaken dat ik de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau heb gekregen van de koning. Het is een eer", zo schrijft Van Gerwen op Twitter.

De Orde van Oranje-Nassau heeft in totaal zes graden, waar Ridder er één van is. De onderscheiding gaat naar mensen die op hun eigen manier een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij.

In het recente verleden is vaker voorgekomen dat sporters werden geridderd. Zo ontvingen onder anderen de gouden medaillewinnaars van de Olympische Spelen in 2014, 2016 en dit jaar een koninklijke onderscheiding. Darter Raymond van Barneveld viel de eer in 1999 ten deel.

Premier League

'Mighty Mike', die woensdag zijn 29e verjaardag vierde, moet nog even wachten voordat hij zijn lintje officieel krijgt opgespeld door de burgemeester van Heusden. Hij is momenteel in Manchester, waar donderdagavond de dertiende speelronde van de Premier League op het programma staan.

Van Gerwen komt twee keer in actie in de Manchester Arena. De titelverdediger en lijstaanvoerder van de Premier League neemt het eerst op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney en speelt daarna tegen de Engelsman Michael Smith.