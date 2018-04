Atlete Semenya moet medicatie nemen om bij vrouwen actief te mogen blijven

De IAAF rangschikt de 27-jarige Zuid-Afrikaanse, die vorig jaar op de WK in Londen goud pakte op de 800 meter en brons op de 1500 meter, onder de atletes die van nature te veel testosteron aanmaken. De federatie meent dat atletes door de spierversterkende werking van het hormoon oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van vrouwen zonder deze afwijking.

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter zal daardoor pillen moeten slikken om ervoor te zorgen dat haar lichaam minder testosteron aanmaakt. De IAAF heeft de maximaal toegestane hoeveelheid testosteron bepaald op vijf nanomol per liter.

De nieuwe regel over DSD (Differences of Sexual Development) treedt op 1 november dit jaar in werking. Het gaat alleen om de middenlange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1500 meter) en het hordelopen.

Gelijk speelveld

IAAF-voorzitter Sebastian Coe zegt in een verklaring dat de bond de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een "gelijk speelveld" en dat de regel daarom is ingevoerd. "We willen atleten stimuleren om grote inzet te tonen en opofferingen te doen die nodig zijn om te excelleren in de sport", aldus Coe.

"Zoals veel sporten hebben we twee classificaties in onze competitie: mannen en vrouwen. Dit betekent dat we heel erg duidelijk moeten zijn wat de criteria voor deze twee competities zijn. Data tonen aan dat testosteron, zowel de natuurlijke variant als de variant die kunstmatig in het lichaam wordt ingebracht, een duidelijk voordeel verschaft aan vrouwelijke atleten."

Coe benadrukt echter ook dat hij sporters als Semenya niets kwalijk neemt. "De aangepaste regels zijn er niet om valsspelen tegen te gaan, want geen enkele atlete met DSD heeft valsgespeeld. We willen een eerlijke en betekenisvolle competitie hebben waarin deelnemers door talent en hard werk, in plaats van door andere factoren, succes kunnen hebben."

CAS

De IAAF verplichtte Semenya al eens middelen te slikken om haar testosteronspiegel te verlagen, maar het internationale sporttribunaal CAS floot de atletiekbond in 2015 terug.

De mondiale bond moest meer bewijs aanleveren om het CAS ervan te overtuigen dat vrouwen met een te hoog testosterongehalte in het voordeel zijn. De IAAF heeft dat bewijs naar eigen zeggen gevonden in wetenschappelijke studies.

Op iedere duizend atleten heeft volgens de IAAF 7,1 atlete een verhoogde testosteronspiegel. Dat is 140 keer meer dan vrouwen die niet aan topsport doen.