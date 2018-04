Fitte Polling verwacht dat ze iedereen nog steeds de baas is op EK judo

"Het is al even geleden dat ik tegen andere goede Europeanen heb gejudood, maar ik verwacht dat er weinig veranderd is met een paar jaar geleden. Namelijk dat ik de betere ben", zegt een zelfverzekerde Polling, die in 2013, 2014 en 2015 al EK-goud veroverde en vorig jaar ontbrak.

Rug-, voet- elleboog- en knieproblemen golden in 2017 als de grote vijanden van de 27-jarige judoka, die eind vorig jaar de World Masters moest laten schieten en ook niet fit genoeg was om mee te doen aan de Grand Slams in Tokio (december) en het Russische Yekaterinburg (maart 2018).

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in 2016 was Polling bovendien al een jaar weggebleven van de tatami om mentaal en fysiek te herstellen en zich volledig te richten op haar pabostudie. Toch heeft de Groningse, die van mei 2013 tot februari 2017 de wereldranglijst aanvoerde, niet het gevoel dat ze zich tegenover haar concurrenten moet bewijzen in het Israëlische Tel Aviv.

"Toen ik mijn rentree maakte na een jaar afwezigheid was wel duidelijk dat ik nog steeds de nummer één ben. Ik heb al drie keer EK-goud gehaald in mijn carrière, dus ook dit jaar wil ik niets minder dan die titel. Mijn voorbereiding voor dit EK ging misschien niet helemaal zoals ik zou willen, maar ik ben nu fit en dat is het belangrijkste."

Nonchalant

Na een sterk slot van 2017 begon Polling dit jaar overtuigend met goud bij de Grand Prix in Tunis, terwijl ze ook de Grand Slam in Parijs afsloot met een medaille (brons). Polling is weer in vorm en daarmee heeft ze direct goede kaarten in handen voor het goud in Tel Aviv, al is die favorietenrol wel direct haar valkuil.

"Ik moet mijn hoofd erbij houden en niet te nonchalant op de mat staan", beseft Polling, momenteel de nummer negen van de wereld. "In oktober (Grand Slam Abu Dhabi 2017, red.) verloor ik de finale van een Zweedse omdat ik er te makkelijk over dacht. Die onderschatting moet ik nu echt voorkomen. Als dat lukt, kan ik van iedereen winnen."

De oneindige drang van Polling om titels te winnen is ook haar vriend, de Italiaanse topjudoka Andrea Regis met wie ze samenwoont in Turijn, niet onopgemerkt gebleven. De Nederlandse moest haar Italiaanse partner zelfs beloven dat ze op de EK ook bij een eventuele nederlaag het beste uit zichzelf blijft halen.

"Twee jaar geleden (EK in Kazan, red.) verloor ik mijn halve finale en moest ik op voor brons, maar dat interesseerde me niet. Niet dat ik die partij bewust verloor, maar ik was alleen maar gericht op die titel en dus ontbrak de echte wil om te winnen. Voor dit EK ben ik natuurlijk ook gefocust op goud, maar ik heb mijn vriend nu beloofd dat ik ook bij een nederlaag door blijf knokken om voor brons te gaan."

Polling traint nu al een tijdje in Italië, een keuze waar ze sindsdien nog geen greintje spijt van heeft gehad. "Ik denk dat ik juist beter word, want er komen worpen uit die ik al jaren niet heb gedaan", aldus de Nederlandse. "De focus bij het Italiaanse judo ligt veel meer op techniek en bewegen en dat ligt mij beter dan het judo in Nederland, waar het veel meer over kracht gaat. De combi is wel goed denk ik."

Van Dijke

Eén van de vrouwen die Polling van haar vierde EK-goud af kan houden is landgenote Van Dijke, die vorig jaar verrassend de Europese titel in de wacht sleepte. Beide judoka's troffen elkaar in het laatste halfjaar al twee keer en in beide keren was de 'routinier' nog te sterk voor het 22-jarige talent.

Die onderlinge strijd is interessant, want Nederland mag bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen. Dat betekent dat één van de twee vrouwen geen olympisch ticket krijgt, al voelt Polling zich vooralsnog niet bedreigd door het opkomende talent Van Dijke.

"Ik heb recent twee keer zonder heel veel moeite van Sanne gewonnen en op dit moment staat ze ook nog niet op mijn niveau", vindt Polling. "Ze is natuurlijk jonger, dus misschien komt het wel, maar ik weet niet of het al voor Tokio gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval niet bezig met Sanne en voel nog geen concurrentiestrijd."

Polling vergelijkt de situatie van Van Dijke met die van zichzelf, zes jaar geleden. Destijds was Edith Bosch de Nederlandse topjudoka in de categorie tot 70 kilogram en kwam Polling net kijken. "Ik had iemand voor me die beter was. Natuurlijk wilde ik me op dat moment graag plaatsen voor de Spelen, maar ze hadden mij achteraf gezien echt niet naar Londen moeten sturen. Edith was gewoon beter."

Toch vindt Polling, die Bosch in 2012 op de Spelen brons zag pakken en zelf vier jaar later bij haar olympische debuut in Brazilië snel werd uitgeschakeld, niet dat zij een olympisch ticket verdient alleen omdat ze Van Dijke kan verslaan. "Onderlinge resultaten en de plek op de wereldranglijst zijn niet belangrijk. Je moet degene sturen die internationaal het beste presteert. Als dat Sanne is, dan moet zij naar de Spelen gaan. Dat vind ik vrij simpel."

Polling en Van Dijke komen vrijdag in actie bij de Europese kampioenschappen in Tel Aviv. De voorrondes beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd en het finaleblok staat vijf uur later op het programma.