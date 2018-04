Van Gerwen wil 'vreselijk gevoel' van Ahoy wegwerken in Manchester

"Ik hield een vreselijk gevoel over aan afgelopen week", blikt de jarige Van Gerwen woensdag terug op zijn website. "Ik was erop gebrand om het voor alle Nederlandse fans goed te doen in Rotterdam, maar slaagde er niet in om op de juiste momenten toe te slaan. Mijn tegenstanders wel."

De 29-jarige titelverdediger begon de Premier League-week op eigen bodem vorige week woensdag met een nederlaag tegen de Schot Peter Wright. Een dag later moest hij zijn meerdere erkennen in landgenoot Raymond van Barneveld (beide 5-7).

Hoewel Van Gerwen voor het eerst in zes jaar twee Premier League-duels op rij verloor, sloot hij de twaalfde speelronde wel af als aanvoerder van de ranglijst. 'Mighty Mike' maakt zich dan ook niet druk over zijn vorm.

"Het scheelt dat dit me overkwam op een toernooi waar het eindresultaat niet gebaseerd is op één of twee wedstrijden. Ik heb er nog steeds het volste vertrouwen in dat ik bovenaan de ranglijst blijf staan en de Premier League ga winnen. Dat begint met twee zeges in Manchester, met minder neem ik geen genoegen."

Twee partijen

Van Gerwen, die in de rangschikking één punt meer heeft dan Gary Anderson en Rob Cross, komt donderdag twee keer in actie in Manchester. De Nederlander neemt het eerst op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney en speelt daarna tegen de Brit Michael Smith.

Van Barneveld treft wereldkampioen Cross in de Manchester Arena. De Hagenaar heeft nog een minieme kans om zich bij de laatste vier te voegen, maar dan moet hij wel alles winnen en mag Smith geen punt meer pakken.

"Het wordt heel lastig om me te kwalificeren, maar ik ben nog steeds in de race en doe het wel altijd goed in een knock-outfase", zegt Van Barneveld op de site van profbond PDC. "Ik doe hard mijn best, maar iedereen doet het erg goed."

Na donderdag staan er nog speelronden in Birmingham en Aberdeen op het programma, waarna op 17 mei de play-offs beginnen in Londen.