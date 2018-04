Gregorius evenaart cijfers Babe Ruth met achtste homerun voor Yankees

Mede dankzij de inbreng van de 28-jarige Gregorius wonnen de Yankees de thuiswedstrijd tegen Minnesota Twins met 8-3.

Het was de derde wedstrijd op rij dat Gregorius een homerun sloeg. Hij is dit seizoen al goed voor acht homeruns en voert met 27 de ranglijst van het aantal binnengeslagen punten (RBI) aan in de Major League Baseball (MLB).

Dat zijn de meeste homeruns en binnengeslagen punten voor een korte stop ooit na 22 wedstrijden in de MLB. Bovendien evenaart Gregorius de recordcijfers van clublegendes Babe Ruth (in 1921) en Alex Rodriguez (in 2007).

Eerder deze maand schreef Gregorius bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Tampa Bay Rays (11-4 zege) al geschiedenis door mede dankzij twee homeruns in totaal acht punten bij elkaar te slaan. De Nederlander was de eerste korte stop van de Yankees ooit die goed was voor acht RBI.

"Didi is de opvolger van een van de beste korte stoppen ooit in de MLB (Derek Jeter, red.), maar we hebben het eigenlijk nooit meer over Jeter. Zo goed is Didi", aldus de ervaren Yankees-werper CC Sabathia.

Dertiende zege

De geboren Amsterdammer raakt zelf niet in de war door zijn prestaties. "Ik ben er niet speciaal op uit om homeruns te slaan. Ik probeer de ballen tegen de lijn aan te slaan. Als ze het veld uitgaan, is dat mooi. Ik moet gewoon blijven doen waar ik goed in ben."

De Yankees boekten tegen de Twins de dertiende zege van het seizoen. De 27-voudig winnaar van de World Series bezet momenteel de derde plek in de American League East.

In het MLB-seizoen, waarin de teams 162 wedstrijden spelen, plaatsen de teams die bovenaan eindigen in de zes divisies zich rechtstreeks voor de play-offs, net als de twee beste ploegen die geen divisie winnen in de American en National League.

Die twee ploegen spelen eenmaal tegen elkaar, waarna de winnaar doorgaat. Vorig jaar ging de titel naar Houston Astros.