Europees kampioene Van Dijke: 'Ben in staat beste judoka ter wereld te worden'

Na haar droomdebuut van vorig jaar op de EK in het Poolse Warschau, waar ze als underdog stuntte met goud, zijn er nu veel meer ogen gericht op de pas 22-jarige Van Dijke. De transformatie van opkomend talent naar Europees kampioene zorgt niet voor extra spanning in aanloop naar de EK in Tel Aviv.

"Het is vooral lekkere druk. Ik eis van mezelf dat ik mijn beste judo laat zien en hopelijk resulteert dat in een medaille", zegt een ontspannen Van Dijke. "Ik heb een goede dag nodig om weer goud te winnen. Dat ik 's ochtends wakker word en denk: ik voel me lekker en goed, zonder te veel spanning. Alles moet kloppen."

Haar Europese titel in Warschau heeft Van Dijke niet veel veranderd, maar vooral bevestiging gegeven na een moeizaam begin bij de senioren twee jaar geleden. De tweevoudig Europees kampioene bij de junioren moest wennen aan het nieuwe niveau en verloor in het begin veel wedstrijden.

"Ik kwam nooit verder dan de eerste of tweede ronde. Mentaal heb ik nooit echt problemen gehad, maar als je twee jaar lang alleen maar verliest, slaat toch de twijfel toe. Kan ik het wel en ga ik het ooit maken? Door die vragen heb ik een dikke streep gezet door mezelf voor te houden dat het gewoon gaat lukken. Mijn gouden EK-medaille was in dat opzicht een welkome verrassing."

Haatcompetitie

Om haar Europese titel te prolongeren moet Van Dijke in Tel Aviv waarschijnlijk afrekenen met haar grote rivaal Polling. De drievoudig Europees kampioene, vorig jaar in Warschau afwezig door blessureleed, bleek in de laatste twee onderlinge duels met Van Dijke (kwartfinale Grand Slam Parijs en finale Grand Prix Den Haag) een maatje te groot.

"Ik heb weliswaar twee keer verloren, maar die tweede keer zat ik al dichter bij de overwinning, dus ik zie een stijgende lijn. Als mijn lijn sneller stijgt dan die van Kim, komt er een kruispunt. Dat hoop ik wel voor Tokio te bereiken."

Van Dijke doelt daarmee op het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020, dat bijna van start gaat. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen naar Tokio en dat betekent dat Van Dijke en Polling gaan strijden om dat ene ticket in de categorie tot 70 kilogram. Hoewel van haat en nijd geen sprake is, geeft Van Dijke wel toe dat de situatie lastig is.

"Je weet dat er maar één naar de Spelen mag en je gunt het jezelf het meest, waardoor je het de ander misgunt. Dat kan voor spanning zorgen, maar ik denk dat wij er allebei geen haatcompetitie van willen maken. We komen niet op elkaars verjaardag, maar botsen ook niet. Het is natuurlijk wel pijnlijk dat één van ons straks niet naar Tokio mag, maar verder is er geen strijd."

Bondscoach

De rol van bondscoach Maarten Arens zorgt wel enigszins voor gefronste wenkbrauwen bij Van Dijke. Arens heeft als keuzeheer van de Nederlandse judoploeg straks een stem in het vraagstuk wie naar Tokio mag, maar hij is ook de coach van Polling, wat weer in het nadeel kan werken van Van Dijke.

"Ik vind het eerlijk gezegd geen wenselijke situatie", bekent de 22-jarige judoka. "Maar het hoeft van mij niet opgelost te worden en ik ga me er verder ook niet druk over maken."

Het liefst houdt Van Dijke zich bezig met haar eigen judo. Na een sterk laatste jaar met naast EK-goud ook medailles bij de Grand Prix in Den Haag (zilver) en de Grand Slams in Yekaterinburg (goud) en Düsseldorf (brons), heeft de huidige nummer zes van de wereld in haar gewichtsklasse steeds meer vertrouwen gekregen in eigen kunnen.

"Als ik elke dag het beste uit mezelf kan halen, ben ik in staat om de beste van de wereld te worden. Dat is geen jarenplan of iets dergelijks, maar meer een soort overtuiging", aldus een ambitieuze Van Dijke, die in 2015 in Kazachstan al haar WK-debuut maakte bij de senioren.

"Ik ben pas 22 jaar en sta aan het begin van mijn carrière, maar dat wil niet zeggen dat ik er minder op gebrand ben om mezelf te laten zien. Mijn uiteindelijke doel is natuurlijk een medaille op de Spelen, maar ik hoop vooral over dertig jaar met een goed gevoel terug te kijken. Dat ik er alles aan heb gedaan om te bereiken wat ik wilde bereiken. Dan kan ik pas echt tevreden zijn."

De Europese kampioenschappen judo in Tel Aviv beginnen donderdag en duren tot en met zaterdag. Van Dijke komt net als Polling op vrijdag in actie. De voorrondes beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd en het finaleblok staat vijf uur later op het programma.