New Orleans Pelicans bereikt tweede ronde play-offs

De ploeg van coach Alven Gentry was ook in de vierde wedstrijd te sterk voor Portland Trail Blazers: 131-123.

De Pelicans hadden ook al de drie eerdere wedstrijden gewonnen van de Trail Blazers, waardoor ze op een beslissende 4-0 voorsprong kwamen in de best-of-seven-serie.

De grote man bij de Pelicans was Anthony Davis. Hij maakte 47 punten, waarvan 33 punten in de tweede helft. Jrue Holiday was namens de Pelicans goed voor 41 punten.

Het favoriete Houston Rockets liep tegen zijn eerste nederlaag aan tegen Minnesota Timberwolves: 105-121. De Rockets leiden nu met 2-1.

Jimmy Butler was op dreef voor de Timberwolves met 28 punten. Bij de Rockets kwam vedette James Harden tot 29 punten.

Simmons

Philadelphia 76ers staat op de drempel van de tweede ronde. De 'Sixers' wonnen de vierde wedstrijd tegen Miami Heat met 106-102 en kwamen daarmee op een voorsprong van 3-1. Philadelphia kan de serie dinsdag voor eigen publiek beslissen.

Ben Simmons blonk bij de 76ers uit met een zogeheten triple-double: zeventien punten, dertien rebounds en tien assists. De 21-jarige Australiër werd de vijfde 'rookie' in de NBA die tijdens de play-offs qua punten, rebounds en assists in de dubbele punten eindigde. Magic Johnson was in 1980 de laatste. JJ Reddick had met 24 punten ook een stevige bijdrage.

Utah Jazz nam een 2-1 voorsprong in de play-off tegen Oklahoma City Thunder. De ploeg uit Salt Lake City won in eigen huis met 115-102 van de ploeg van point-guard Russell Westbrook.