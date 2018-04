Knielende NFL-speler Kaepernick krijgt prestigieuze Amnesty-prijs

De quarterback wordt beloond voor de manier waarop hij in 2016 aandacht vroeg voor politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Kaepernick was de eerste speler in de NFL die uit protest knielde tijden het spelen van het Amerikaanse volkslied voor de wedstrijd.

De 30-jarige Amerikaan kreeg zowel bijval als kritiek na zijn actie. Meerdere NFL-spelers volgden zijn voorbeeld, maar Donald Trump had geen goed woord over voor de knielende spelers.

De president van de Verenigde Staten sprak van "klootzakken die geen een enkel respect tonen voor de vlag en het land". Trump riep clubeigenaren bovendien op om de knielende spelers te ontslaan.

In maart 2017 liet Kaepernick zijn contract bij San Francisco 49ers ontbinden. Sindsdien deed geen enkele club hem een aanbieding, waardoor de Amerikaan momenteel zonder club zit.

Speech

Kaepernick kreeg de Ambassador of Conscience Award zaterdag uitgereikt door Eric Reid, zijn voormalig ploeggenoot bij San Francisco 49ers. Reid was de eerste speler die zich aansloot bij het protest van Kaepernick en ook knielde tijdens het volkslied. Dat deed hij ook afgelopen seizoen bij elke wedstrijd.

Het contract van Reid bij de 49ers liep af na vorig seizoen en hij heeft nog geen nieuwe club gevonden, terwijl de meeste football-kenners het erover eens zijn dat de 26-jarige Reid tot de beste spelers op zijn positie (safety) behoort.

In zijn speech vroeg Kaepernick nogmaals aandacht voor het politiegeweld in Amerika. "Hoe kan je staan voor het volkslied van een land dat spreekt over vrijheid en gerechtigheid voor iedereen, terwijl dat voor heel veel mensen niet geldt?", zei Kaepernick in Amsterdam volgens ESPN. "Racisme zit verweven in dit land, waar donkere mensen worden gelyncht door de politie en massaal in gevangenissen worden gezet."

Kaepernick komt in een rijtje met onder anderen Nelson Mandela en Malala Yousafzai, die de Ambassador of Conscience Award in respectievelijk 2006 en 2013 overhandigd kregen.