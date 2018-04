Farah wil in bloedhete marathon Londen aanval doen op stokoud Brits record

Viervoudig olympisch kampioen Farah borg afgelopen zomer zijn spikes op na de WK atletiek en besloot zich te gaan toeleggen op het lopen van marathons.

Zijn enige eerdere optreden op de marathon was in 2014 uitgerekend in Londen, waar hij achtste werd in een tijd van 2.08.21. Daarmee bleef hij ruim een minuut boven het 33 jaar oude Britse record van Steve Jones.

"Maar ik heb veel geleerd sinds mijn debuut hier", zegt hij op de site van de marathon van Londen. "Ik begrijp nu beter hoe ik mijn race moet indelen en ga dus een aanval op het Britse record doen. We zien wel waartoe ik in staat ben."

Jones denkt dat zijn toptijd zondag verpulverd gaat worden door Farah. "Dat lijdt geen enkele twijfel", stelt de nu 64-jarige Welshman. "Ik heb er nu wel lang genoeg van kunnen genieten, toch? Ik denk dat Farah ooit ook het wereldrecord kan breken. Waarom niet?"

Krachten sparen

Farah heeft zich dit keer heel anders voorbereid dan bij zijn marathondebuut in 2014. "Toen moest ik mijn krachten nog enigszins sparen voor de baan, maar nu heb ik me hier vol op kunnen storten."

"Het is een heerlijk gevoel dat hier niet zoveel druk op me rust als op de baan. Ik kan me nu gewoon aan mijn eigen plan houden", aldus de geboren Somaliër, die een halfjaar geleden afscheid nam van zijn omstreden coach Alberto Salazar.

Kipchoge

Farah staat niet als topfavoriet aan de start van de waarschijnlijk heetste editie van de marathon van Londen ooit. Die eer gaat naar olympisch kampioen Eliud Kipchoge.

De 33-jarige Keniaan wil in de Engelse hoofdstad een aanval gaan doen op het wereldrecord dat op 2.02.57 staat en laat zich niet ontmoedigen door de temperaturen die op kunnen lopen tot 23 graden Celsius en dus voor zware omstandigheden zullen zorgen.

"Ik maak me niet druk over het weer. Ik ga een mooie wedstrijd rennen, maar wil geen eindtijd voorspellen", zegt Kipchoge, die al twee keer triomfeerde in Londen en met 2.03.05 ook het parcoursrecord achter zijn naam heeft staan.

Kipchoge liep vorig jaar bijna als eerste atleet ooit onder de 'magische grens' van twee uur, maar zijn 2.00.35 op het circuit van Monza ging niet als officiële tijd de recordboeken in.

De Keniaan ondervindt waarschijnlijk vooral concurrentie van de Ethiopiërs Kenenisa Bekele en Guye Adola en zijn landgenoten Stanley Biwott en Daniel Wanjiru, die als titelverdediger startnummer 1 draagt.