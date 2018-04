Cavaliers op achterstand in play-offs na verspelen ruime marge tegen Pacers

De Pacers namen daarmee een voorsprong van 2-1 in de best-of-sevenserie tegen de verliezend finalist van vorig jaar uit Cleveland.

Bojan Bogdanovic was met dertig punten de topschutter bij Indiana. De Kroaat nam zijn team in het vierde kwart bij de hand met vijftien punten. Bij Cleveland was LeBron James op dreef met 28 punten en twaalf rebounds, maar ook de vedette van de Cavaliers kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

James leidde de formatie uit Ohio de laatste drie seizoenen naar de NBA Final, waarin Golden State Warriors telkens de tegenstander was. Alleen in 2016 ging de titel naar Cleveland Cavaliers.

Raptors

Washington Wizards bracht de spanning terug in de confrontatie met Toronto Raptors door wedstrijd drie met 122-103 te winnen. De stand in de serie is nu 2-1 voor de Canadezen, die de reguliere competitie afsloten als nummer één van de Eastern Conference.

Milwaukee Bucks boekte in de play-offs zijn eerste zege in de best-of-seven tegen Boston Celtics: 116-92. Het staat nu 2-1 voor de recordkampioen uit Massachusetts.