Luiten op gedeeld tiende plek na tweede dag in Marokko

Voor zijn openingsrondje op donderdag gebruikte Luiten nog 72 slagen (par) en met een totaalscore van 142 haalde hij ruimschoots de cut op de Royal Golf Dar Es Salam.

Vrijdag produceerde Luiten drie birdies tegen één bogey, waarmee hij de gedeelde tiende plaats inneemt. De Spaanse koploper Alvaro Quiros had tot dusver vijf slagen minder nodig dan de Zuid-Hollander.

Luiten maakt in Rabat zijn rentree op de Europese Tour na een absentie van vijf weken door een polsblessure. Hij is dan ook tevreden met zijn spel in Marokko.

"Maandag wist ik nog niet eens of ik ging spelen en nu sta ik gedeeld tiende. Dat is gewoon goed en de pols voelt ook goed. Ik kan alles voluit doen, anders was ik hier ook niet gestart", aldus Luiten op Golf.nl.