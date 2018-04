Van Gerwen twijfelt ondanks dubbele nederlaag in Ahoy niet aan zichzelf

"Als ik dat wel had gedaan, dan had ik hier nu niet gezeten", zei de 28-jarige Vlijmenaar donderdagavond op de persconferentie na zijn met 7-5 verloren partij tegen Raymond van Barneveld. Woensdag boog hij met dezelfde cijfers voor Peter Wright.

"Ik baal hier natuurlijk wel van. Het is extra zuur dat het voor mijn eigen publiek is gebeurd. Ik kan het alleen maar mezelf aanrekenen. In beide wedstrijden gooide ik een hoger gemiddelde, maar wist ik het niet af te maken. Zij hebben me op de juiste momenten pijn gedaan. Ik moet ze daarvoor een veer in hun kont steken."

Ondanks zijn nederlagen tegen Wright en Van Barneveld in Ahoy verzekerde Van Gerwen zich wel van een ticket voor de play-offs van volgende maand in Londen, want ook de concurrentie liet de nodige punten liggen.

"Ik sta ook nog steeds bovenaan de ranglijst, dus er is geen man overboord. Ik had het mezelf de afgelopen twee dagen een stuk makkelijker kunnen maken, maar dat heb ik niet gedaan. So be it. Op naar volgende week."

Relativeren

Van Gerwen vond het na de verliespartij tegen Wright niet extra lastig om tegen Van Barneveld te spelen. Hij beaamde wel dat hij meer druk dan anders voelde omdat hij het tegen een landgenoot moest opnemen.

"Raymond is altijd al een moeilijke tegenstander voor mij gebleken. Hij is altijd goed tegen mij. Hij maakt dan weinig fouten. En als hij dat dan wel een keer doet, dan moet ik daarvan profiteren. Dat heb ik niet gedaan. Daarom heb ik ook terecht het deksel op mijn neus gekregen", aldus de tweevoudig wereldkampioen.

"Ik kan het allemaal goed relativeren hoor. Vrijdag zie ik mijn vrouw en die kleine weer en dan is alles weer goed. Ik kan goed tegen mijn verlies. Dit soort dingen hoort er helaas ook bij als je op topniveau presteert."

Van Gerwen baalde dan ook meer voor het publiek dan voor hemzelf. Hij had graag iets speciaals willen laten zien aan de om en nabij 9.500 uitzinnige toeschouwers in Rotterdam.

"Ik kan het goed hebben. Het is niet anders. De wereld vergaat niet. Het is zaak om nu alles voor mezelf op een rijtje te gaan zetten. Zoveel tijd heb ik daar niet voor, want de toernooien volgen elkaar in rap tempo op. Wat betreft deze week kan ik alleen maar mezelf de schuld geven. Punt."