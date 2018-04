Van Barneveld vindt avonden in Ahoy misschien wel mooier dan wereldtitel

"Ik geloof serieus dat alles gevoel is. Het is werkelijk waar fantastisch als je zoveel eer krijgt doordat mensen twee avonden lang je naam roepen", zei de 50-jarige Hagenaar donderdag op zijn persconferentie na afloop van zijn met 7-5 gewonnen wedstrijd tegen Michael van Gerwen.

"Een beker is uiteindelijk ook maar een stuk goud of zilver. Het lijkt mij gewoon heel leuk om, als ik ooit de tachtig jaar mag halen, op dit soort avonden terug te kijken. Dat gevoel dat je de zaal in kijkt en dat mensen alleen maar jouw naam roepen, daar kan echt niks tegenop. Dat is extreem, bizar."

Van Barneveld kende in het bijzijn van ruim 9.000 dolenthousiaste en in het oranje gehulde toeschouwers een prima week in één van de grootste evenementenhallen van Nederland doordat hij woensdag ook al met 7-3 zegevierde tegen Simon Whitlock.

Toch is de kans klein dat de vijfvoudig wereldkampioen zich nog weet te plaatsen voor de play-offs van volgende maand in Londen, aangezien zijn achterstand op de benodigde vierde plaats van Michael Smith met nog slechts drie speelrondes voor de boeg vier punten bedraagt en hij zelf nog maar twee duels heeft te gaan.

"We weten allemaal dat het een hels karwei gaat worden. Ik ga proberen mijn huid zo duur mogelijk te verkopen. Misschien is het nu al zo goed als onmogelijk, maar deze twee avonden nemen ze me nooit meer af". aldus Van Barneveld.

"Ik heb het in een eerder stadium in deze competitie al laten liggen toen ik vier keer op rij verloor. De uitslagen vielen vanavond ook niet helemaal mijn kant op. Dan kan je twee dingen doen. Of je gooit de handdoek in de ring of je trekt voor je familie en iedereen die een kaartje heeft gekocht je schouders recht en gaat er vol voor."

Vloggen

Van Barneveld zag zijn goede optreden tegen Van Gerwen niet helemaal aankomen, omdat hij wat vermoeid was na een lange dag verschillende activiteiten te hebben gedaan en het tijdens het ingooien ook niet van een leien dakje ging.

"Ik ben sinds kort aan het vloggen en had daarom de hele dag een cameraman achter me aan. We hebben onder meer een item gemaakt met bokser Anthony Joshua. Ik heb vanmiddag wellicht twintig minuten op bed gelegen, waarna ik hier weer heen moest."

"Maar ik heb vandaag veel gelachen. Dat is ontzettend belangrijk voor mij. Dat betekent dat ik goed in mijn vel zit. Ik heb een fantastisch leuke dag gehad met de mensen van Sky Sports en Anthony. En dan ook nog winnen van Michael. Kan niet beter."

Om de overwinningen te vieren vertrekt Van Barneveld vrijdag met zijn familie naar Barcelona om een dag later de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Sevilla bij te wonen.

"We liggen in hetzelfde hotel als de spelers van FC Barcelona. Het zou leuk zijn als ik Lionel Messi en Luis Suarez kan ontmoeten. Dan gaan we even op de foto. Ik kan me niet voorstellen dat ze iets van darten afweten, maar dat leg ik ze dan wel uit, haha."