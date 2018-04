Van Barneveld verbaasd dat publiek in Ahoy op zijn hand was tegen Van Gerwen

"Ik durfde in aanloop naar deze confrontatie daar geen uitlatingen over te doen. Ik hoopte gewoon dat ze voldoende achter me zouden staan", zei de 50-jarige Hagenaar na afloop van het Nederlandse onderonsje op zijn persconferentie.

"Bij het ingooien werd alles wel zo'n beetje duidelijk omdat de zaal toen al, terwijl er andere spelers op het podium stonden, een aantal keer enorm hard 'Barney Army' begonnen te zingen. Dat voelde natuurlijk enorm goed. Beter kon ik me op dat moment niet voelen."

De 9500 in het oranje gehulde enthousiastelingen kozen tijdens de wedstrijd inderdaad duidelijk hoorbaar de kant van Van Barneveld. Een 180'er of een rake dubbel van de vijfvoudig wereldkampioen werd met luid gejuich begroet.

"De steun was zo massaal, daar kan je alleen maar van dromen. Ik weet niet waar ik dit aan te danken had, maar het was erg bijzonder om mee te mogen maken", aldus Van Barneveld.

"Ik denk dat dat toch een beetje lastig was voor Michael. Dat gun ik hem ook niet. Hij is een fantastische speler, heeft meer dan honderd PDC-toernooien gewonnen, maar ik heb blijkbaar toch iets goed gedaan. Uiteindelijk denk ik aan mezelf en ben ik er niet minder blij om. Het was fantastisch."

Logisch

Van Gerwen zat er zelf echter totaal niet mee. De 28-jarige Vlijmenaar noemde het eerbetoon aan Van Barneveld niet meer dan logisch.

"'Barney Army' ligt lekker in de mond. Het had er natuurlijk ook mee te maken dat hij de underdog was en zoveel voor deze sport in Nederland heeft betekend. Dat soort dingen spelen allemaal mee en dat snap ik heel goed."

"Ik mag over het publiek dan ook niet klagen. Ik had ze graag iets extra's willen geven, maar dat is me helaas niet gelukt. Daar baal ik ontzettend van en doet pijn, maar ik kan het alleen maar mezelf aanrekenen."

Van Gerwen blijft ondanks de nederlaag nog altijd de ranglijst aanvoeren en was voor de kraker tegen Van Barneveld al verzekerd van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs van volgende maand in Londen doordat Daryl Gurney en Simon Whitlock ook verloren en Peter Wright gelijkspeelde.

Van Barneveld klom dankzij zijn knappe prestatie tegen Van Gerwen naar de zesde plaats en heeft nog een kleine kans op de kruisfinales, maar dan moet hij in de resterende drie speelrondes wel alles winnen en mag Smith geen enkel punt meer pakken.