'Europese campagne Donar geeft Nederlands basketbal enorme boost'

"We moeten met z'n allen proberen ervoor te zorgen dat dit niet een incident is", zegt de 32-jarige guard Arvin Slagter in gesprek met NUsport.

Donar was de eerste Nederlandse basketbalclub sinds Amsterdam in het seizoen 2000/2001 die in de halve finale van een Europees toernooi stond. De Groningers konden het eerste Nederlandse team sinds Den Bosch in 1979 worden in een Europese finale, maar Donar was in de halve finale van de Europe Cup over twee duels niet opgewassen tegen Italiaans kampioen Reyer Venezia.

De uitwedstrijd ging vorige week met 82-72 verloren, waardoor de 83-80 thuiszege donderdag in een uitverkocht Martiniplaza niet genoeg was.

Donar - dit decennium kampioen in 2010, 2014, 2016 en 2017 - heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een sterk team met een vaste kern van vooral goede Nederlandse spelers.

Met een begroting van 1,6 miljoen euro steken de Groningers er ook financieel bovenuit in Nederland, maar Europees gezien is Donar allesbehalve een rijke club. Venezia beschikt over een veelvoud van het budget van de Nederlandse tegenstander in de Europe Cup.

Structureel

Voor structureel succes van Donar - of een andere Nederlandse club - in Europa lijkt een hogere begroting dan ook de belangrijkste vereiste.

"Wij hebben als spelers dit seizoen ons best gedaan om de mensen in Nederland enthousiast te krijgen voor het basketbal", zegt de Amerikaanse Donar-aanvoerder Jason Dourisseau (34), die bezig is aan zijn achtste seizoen in Groningen en getrouwd is met een Groningse.

"Maar om de sport te laten groeien naar een niveau waarvan wij denken dat het naartoe kán groeien is meer nodig. Ik hoop dat Nederland basketbal wat meer omarmt, zodat er meer geld vrijkomt voor de sport. Het zou mooi zijn als dit Europese succes iedereen die basketbal een warm hart toedraagt een schop onder de kont geeft, zodat we meer steun krijgen."

Center Thomas Koenis is ervan overtuigd dat de Europese campagne van Donar een positieve invloed zal hebben. "Ik denk dat dit succes het basketbal in Nederland een enorme boost heeft gegeven", zegt de 28-jarige Noord-Hollander.

"Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer een stapje hoger spelen, in de Champions League. Dat geeft het Nederlandse basketbal weer meer aanzien en dan krijgen we nog meer geweldige wedstrijden en nog meer tegenstand. We hopen dat we verder kunnen bouwen op dit succes."