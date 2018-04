Trotse Donar-spelers balen na uitschakeling van 'toverballen' Venezia

"De teleurstelling was heel groot in de kleedkamer, maar tegelijkertijd was er ook direct een onderbuikgevoel van trots", zegt de ervaren guard Arvin Slagter (32) in gesprek met NUsport.

"Ik ben bezig aan mijn vijftiende seizoen als professioneel basketballer en dit was de eerste keer dat ik in een halve finale stond in Europa. Het is zeventien jaar geleden dat een Nederlandse club zo ver kwam in een Europees toernooi, dat geeft wel aan hoe historisch onze prestaties dit seizoen waren. Maar natuurlijk overheerst bij veel van ons nu de teleurstelling."

Donar moest in het eigen Martiniplaza met elf punten verschil winnen van Reyer Venezia, omdat de Groningers vorige week de heenwedstrijd in Italië met 82-72 hadden verloren.

De ploeg van coach Erik Braal had in het vierde kwart op een gegeven moment een voorsprong van tien punten, maar ze kon die marge niet vasthouden. De 83-80 zege op de regerend kampioen van Italië was niet genoeg voor de eerste Europese finaleplek voor een Nederlandse basketbalclub sinds 1979.

"We hebben dit seizoen met z'n allen iets heel moois neergezet", aldus Slagter. "We moesten ons against all odds proberen te plaatsen voor de finale en dat is nog bijna gelukt, maar we hadden een klein beetje pech vandaag."

Driepunter

Die "pech" zat 'm vooral in het laatste kwart, toen het sterke Venezia op soms wonderbaarlijke wijze in het spoor bleef van de thuisclub.

Donar-sterspeler Brandyn Curry schoot de voorsprong van zijn ploeg met nog ruim zes minuten te gaan met drie rake driepunters op rij naar tien (73-63), maar een aantal knappe scores van voormalig NBA-speler Austin Daye zorgden ervoor dat het verschil niet groter werd.

Een welhaast onmogelijke driepunter van Venezia-guard MarQuez Haynes in de zoemer van de schotklok brak een minuut voor tijd het belangrijkste verzet van Donar.

"Zij maakten aan het einde van de wedstrijd een paar toverballen", stelt Donar-center Thomas Koenis (28). "Daarvoor hadden wij het momentum en stonden we er goed voor, maar door die paar moeilijke schoten werd het verschil een stuk kleiner en was het eigenlijk wel gedaan."

"We speelden natuurlijk ook wel tegen de top van Italië, dus het is duidelijk dat zij heel goed kunnen basketballen. Toch zaten we er dichtbij, heel erg zonde dat we het niet gered hebben. Maar de Europese campagne was een heel mooie ervaring, waarin we heel mooi basketbal hebben laten zien."