Van Barneveld verrast Van Gerwen in Nederlands onderonsje in Ahoy

Van Barneveld begon goed aan de wedstrijd en wist Van Gerwen gelijk te breken. Hij behield even later ook zijn eigen leg en kwam daardoor al snel op een 2-0 voorsprong.

'Barney' hield in het restant van de partij het momentum en leek al helemaal in veilige haven toen hij bij 5-3 opnieuw een break forceerde.

'Mighty Mike' vocht zich echter nog knap terug tot 6-5, maar in de twaalfde leg miste hij de overtuiging en slaagde hij er niet in nog een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Opvallend genoeg had Van Gerwen zowel een hoger gemiddelde (103,73 om 95,21 punten per drie pijlen) als dubbelpercentage (55,56 om 38,89), maar dat bracht hem dus niets.

Het was voor Van Gerwen zijn tweede nederlaag in Ahoy, nadat hij woensdag al met eveneens 7-5 onderuit was gegaan tegen Peter Wright. Van Barneveld zegevierde toen ook al, met 7-3 tegen Simon Whitlock.

Play-offs

Van Barneveld houdt zichzelf door de overwinning op Van Gerwen in de race om een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs, maar zijn kansen zijn wel klein.

De vijfvoudig wereldkampioen heeft als nummer vijf op de ranglijst vier punten achterstand op de huidige nummer vier Michael Smith. Die heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Van Barneveld moet dus hopen dat Smith in de resterende drie speelrondes alles verliest en dan moet hij zelf ook nog eens alles winnen.

Van Gerwen was voor de kraker tegen Van Barneveld al verzekerd van de kruisfinales van volgende maand in de O2 Arena in Londen.

De koploper van de prestigieuze competitie had dat te danken aan de nederlagen van eerder op de avond van Whitlock (1-7 tegen Smith) en Daryl Gurney (3-7 tegen Gary Anderson) en het gelijkspel van Wright (6-6 tegen Rob Cross).

Van Gerwen staat eerst met 18 punten uit 12 wedstrijden, gevolgd door Anderson, Cross (beiden 17 uit 13), Smith (16 uit 12), Van Barneveld (12 uit 13), Gurney (11 uit 12), Wright (11 uit 13) en Whitlock (10 uit 12).