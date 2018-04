Historische Europese campagne basketballers Donar eindigt in halve finale

Donar moest in het eigen Martiniplaza met minimaal elf punten verschil winnen om de finale te bereiken, omdat de heenwedstrijd in Venetië acht dagen geleden met 82-72 verloren ging. In een bloedstollend laatste kwart pakte de thuisclub een voorsprong van tien punten, maar verder kwamen de Groningers niet.

Evan Bruinsma (23 punten) en Brandyn Curry (22 punten) waren de topscorers bij de thuisclub.

Donar stond voor het eerst in de clubhistorie in de halve finale van een Europees toernooi. De laatste Nederlandse basketbalclub die de laatste vier bereikte in Europa was Amsterdam in het seizoen 2000/2001.

EBBC Den Bosch blijft de laatste Nederlandse club die in een Europese finale heeft gespeeld. De Brabanders verloren in 1979 de eindstrijd van de Europa Cup II met 83-73 van het Italiaanse Gabetti Cantu.

4.350 fans

Gesteund door 4.350 in het blauw geklede fans in een uitverkocht Martiniplaza begon Donar met de wetenschap dat het mogelijk was om het verschil van tien uit de return goed te maken. De Groningers wonnen hun vorige acht Europese thuisduels dit seizoen met een gemiddeld verschil van 23 punten.

De ploeg van Erik Braal nam in het eerste kwart ook direct de leiding tegen de regerend kampioen van Italië, vooral doordat Bruinsma al elf punten achter zijn naam had staan na de eerste tien minuten.

Bij een 11-8 voorsprong voor Donar halverwege het eerste kwart was er een onderbreking van twintig minuten omdat een schotklok dienst weigerde. Na een reparatie veranderde het wedstrijdbeeld niet. De thuisclub had steeds een kleine voorsprong, maar wist niet weg te lopen bij Venezia, dat net als vorige week scherp verdedigde op Donar-sterspeler Curry.

In de laatste minuut van de eerste helft pakten de Groningers door een lay-up van captain Jason Dourisseau hun maximale voorsprong voor rust van zes punten, maar door een driepunter van Michael Bramos was het verschil maar drie na de eerste twintig minuten: 44-41.

Driepunters

Ook in de tweede helft mocht het publiek in Martiniplaza af en toe hopen dat Donar een run zou plaatsen om in de buurt te komen van de benodigde winstmarge van elf punten, maar de ervaren ploeg uit Venetië had vrijwel altijd een passend antwoord. Na het derde kwart was de voorsprong van de Nederlands kampioen nog steeds drie (61-58).

In de eerste minuten van het laatste kwart kwam dan toch nog de tussensprint van Donar en het was niet verrassend dat Curry de katalysator was. De Amerikaanse point guard schoot drie driepunters op rij raak, waardoor het verschil opeens tien was (73-63).

Dat was het moment dat Austin Daye zich eindelijk echt met de wedstrijd ging bemoeien. De 29-jarige Amerikaan van Venezia, die 298 NBA-wedstrijden achter zijn naam heeft staan, maakte zes punten op rij (73-69) en die klap kwam Donar niet meer te boven.