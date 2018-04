LeBron James leidt Cavaliers naar winst in tweede play-offduel NBA

De Cavaliers brachten daarmee de stand in de best-of-seven-serie op 1-1. De ploeg uit Ohio verloor zondag de eerste thuiswedstrijd tegen de Pacers (80-98).

De 'Cavs' kwamen in het eerste kwart met 33-18 voor en gaven de voorsprong de gehele wedstrijd niet meer uit handen. De Pacers kwamen in het laatste kwart nog dichtbij en met minder dan een minuut te spelen had Victor Oladipo zelfs de kans om de stand gelijk te trekken.

James noemde de Cavaliers "lucky" met de gemiste driepunter van Olapido. Daardoor slaagden de Pacers er niet in om met een 0-2 voorsprong af te reizen naar Indianapolis, waar vrijdag en zondag de volgende twee duels worden gespeeld.

Kevin Love kwam voor de Cavaliers tot vijftien punten. In het duel blesseerde Love zijn duim, maar hij geeft aan vrijdag mee te kunnen spelen in de derde confrontatie. De Cavaliers bereikten de afgelopen drie jaar de finale van de play-offs, die ze in 2016 wisten te winnen. Vorig jaar bleek Golden State Warriors te sterk.

Houston Rockets

In het Westen is Houston Rockets een voorname kandidaat voor de titel. De ploeg presteerde als beste in de reguliere competitie en boekte in de eerste ronde van de play-offs zijn tweede zege op Minnesota Timberwolves: 102-82.

Chris Paul was de topschutter voor de Rockets met 27 punten, Gerald Green noteerde 21 punten.

Utah Jazz trok in de best-of-seven met Oklahoma City Thunder de stand gelijk (1-1) door met 102-95 te winnen. Donovan Mitchell was de grote man bij Jazz. Hij maakte twintig van 28 punten in de laatste dertien minuten.