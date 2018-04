Boksers Alvarez en Ogawa halfjaar geschorst wegens dopinggebruik

De 27-jarige 'Canelo' Alvarez werd op 17 en 20 februari positief bevonden op het verboden middel clenbuterol. Hij trok zich daarop terug voor de rematch tegen wereldkampioen middengewicht Gennady Golovkin, die op 5 mei gepland stond.

Alvarez was in afwachting van het onderzoek voorlopig geschorst door de sportbond NSAC van de Amerikaanse staat Nevada. De straf voor dopinggebruik varieert van zes maanden tot twee jaar.

Omdat de Mexicaan volgens het NSAC goed heeft meegewerkt aan het onderzoek, krijgt hij de minimale straf die bovendien met terugwerkende kracht ingaat. Daardoor kan hij vanaf 17 augustus weer in actie komen.

"Canelo kijkt ernaar uit om in september tijdens het onafhankelijkheidsweekend van Mexico weer in de ring te stappen. Het zal het grootste sportevenement van het jaar worden", zegt zijn promotor Golden Boy in een verklaring.

Alvarez was in het verleden wereldkampioen in het middengewicht van de WBC en van het lichtmiddengewicht in de WBC en WBA.

Ogawa

De 30-jarige Ogawa raakt door een positieve test zijn wereldtitel in het superverdergewicht bij de bond IBF kwijt. Hij werd betrapt op twee vormen van androstanediol.

Ogawa testte positief op 9 december, na zijn gewonnen wereldtitelgevecht met de Amerikaan Tevin Farmer. Omdat ook zijn straf met terugwerkende kracht ingaat, mag hij vanaf 9 juni weer in actie komen.

Daarnaast heeft Ogawa een boete van twintig procent van zijn prijzengeld gekregen.