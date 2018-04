Luiten gaat van start in Marokko en mikt op tweede zege in 2018

Een oude blessure speelde op na zijn zege in het Oman Open in februari en hield hem enkele toernooien aan de kant. "De pols voelt goed en de swing komt terug. Ik kijk ernaar uit weer op de tee te staan", meldde hij op Twitter.

Luiten zei op de website van de Europese Tour dat hij op de Royal Golf Dar Es Salam in Rabat meteen om de overwinning wil meedoen.

"Ik wil graag die tweede toernooizege van dit jaar en hopelijk komt deelname aan de Ryder Cup dan ook dichterbij. Dat is een doel van dit jaar, evenals terugkeren in de top vijftig van de wereld."

De Ryder Cup is een tweejaarlijkse prestigestrijd tussen de beste golfers van Amerika en Europa. De komende editie is eind september in Parijs.

Overbelasting

Luiten boekte in februari op het Oman Open zijn zesde toernooizege op de Europese Tour en speelde daarna nog het World Golf Championships-Mexico Championship en het India Open.

Nederlands beste golfer kreeg in die periode echter steeds meer last van zijn linkerpols, als gevolg van overbelasting. Een sportarts adviseerde hem rust te nemen, waardoor hij zich moest afmelden voor het WK matchplay. Hij wilde in eerste instantie eind vorige week zijn rentree maken op het Spaanse Open, maar dat toernooi kwam nog te vroeg.

Luiten is door zijn afwezigheid van de 73e naar de 75e plaats gezakt op de maandag gepubliceerde wereldranglijst. De Amerikaan Dustin Johnson bezet voor zijn landgenoten Justin Thomas en Jordan Spieth nog altijd de eerste stek.