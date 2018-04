Van Barneveld: 'Onvergetelijke avonden als deze in Ahoy wennen nooit'

"Dit went nooit", zegt de 50-jarige Hagenaar, die vlak na zijn partij tegen Whitlock de ongeveer 9.500 massaal in het oranje gehulde toeschouwers via de microfoon van Sky Sports had bedankt voor hun komst.

"Ik ben aan het begin van de avond als enige speler even in de zaal gaan kijken. Toen was ik de enige met een oranje shirtje in de zaal. Vervolgens hoor jet het gebulder als je in de ingooiruimte staat. Ik hoorde mensen mijn naam al schreeuwen. Dat doet enorm veel met je. Ik kan het niet beschrijven. Dat moet je voelen."

Toch had Van Barneveld er aanvankelijk een hard hoofd in. Het ingooien liep voor geen meter, waardoor hij vreesde voor zijn vijfde nederlaag op rij. Daarmee zou hij definitief uitgeschakeld zijn in de strijd om een ticket voor de play-offs van volgende maand in Londen.

"Ik ging met de staart tussen mijn benen het podium op. Mijn schoonzoon stond in het publiek en liet zijn telefoon zien met daarop mijn kleinzoon Mason via een FaceTime-verbinding. Hij mocht hier niet zijn, omdat hij nog maar tweeënhalf jaar oud is. Hij lachte naar opa. Ik hoef jullie niet te vertellen hoeveel inspiratie mij dat gaf", aldus de vijfvoudig wereldkampioen.

"Het maakte me ook wel emotioneel. Ik mis mijn gezin en familie wekelijks. Ik ben zo vaak weg. Het is mijn grootste droom om een toernooi te spelen waarbij iedereen aanwezig is. Dat gaat niet als ik in Engeland zit. Als ik dichtbij moet spelen zoals hier in Rotterdam, dan zijn er ook veel meer naasten van mij aanwezig. Dat is geweldig."

Tocht

Het was niet alleen maar hosanna, want Van Barneveld klaagde net als veel andere spelers over de tocht die op het podium stond. Iets wat de afgelopen twee jaar ook al het geval was in Rotterdam.

"Er stond veel wind. Het tochtte verschrikkelijk. Er stonden twee deuren open. Het viel vandaag meerdere spelers op. Ik sprak er net over met Rob Cross. Het lijkt wel alsof je de tuin inloopt, middenin de winter en dan een paar pijltjes gaat staan gooien."



"Dat wil je niet. Ze moeten er nu eens een keer voor gaan zorgen dat het stopt. Wind is dodelijk in onze sport. Ik heb er ook meer last van omdat ik met een boogje gooi. Dan ben je in het in nadeel ten opzichte van iemand die heel snel gooit."

Hoop

Van Barneveld heeft door zijn zege op Whitlock weer hoop gekregen dat hij alsnog in de top vier terechtkomt, al beseft hij ook dat hij wat geluk nodig heeft. Zijn achterstand op nummer vier Michael Smith is vier punten en de Hagenaar heeft bovendien een partij meer gespeeld.

"Ik zal nog de beste spelers ter wereld moeten verslaan", doelt hij op zijn loodzware programma in de laatste weken van de reguliere competitie met confrontaties tegen de koploper (Michael van Gerwen), de nummer twee (Cross) en de nummer drie (Gary Anderson).

"Misschien heb ik die druk ook wel nodig. Ik ben het beste op toernooien met een knock-outsysteem. De Premier League sust me soms een beetje in slaap. Daarin weet je dat je er niet gelijkt uitligt als je een keer verliest. Ik mag nu niet meer ten onder gaan. Het is nog niet over. Maar jongens, ik heb weer zo'n onvergetelijke avond meegemaakt."

Van Barneveld neemt het donderdag tijdens de tweede avond in Ahoy in de vierde en voorlaatste partij van de avond op tegen Van Gerwen. Rotterdam mag twee speelrondes organiseren omdat begin maart de vijfde speelronde in Exeter werd afgelast vanwege noodweer.