Van Gerwen 'goed ziek' van verrassende nederlaag tegen Wright in Ahoy

"Dit is zeker een tegenvaller. Deze zag ik niet aankomen”, zei de 27-jarige Brabander voor de camera van RTL7. "Scorend was ik veel beter dan hij, maar hij finishte werkelijk waar grandioos. Hij heeft me heel veel pijn gedaan op de beslissende momenten."

Van Gerwen begon niet goed aan de partij. Hij miste bij een 1-1 stand in legs drie dubbels, waarna Wright profiteerde en vervolgens ook nog eens uitliep naar eerst een 4-1 en daarna een 5-2 voorsprong.

Van Gerwen wist zich mede dankzij een fraaie 148-finish nog wel terug te knokken tot 5-5, maar werkte twee slordige laatste legs af, waardoor hij alsnog zijn meerdere moest erkennen in Wright.

"Toen ik er 5-5 van maakte dacht ook ik dat ik nog wel zou gaan winnen. Misschien wilde ik te graag. Je zet uiteraard zoveel druk op jezelf. Dit moet ik mezelf aanrekenen. Ik deed niet meer de dingen die ik normaal wel doe."

Publiek

Van Gerwen genoot wel van de steun die hij van de om en nabij de 9.500 in het oranje gehulde toeschouwers kreeg in Ahoy.

"Het publiek was fantastisch. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie avond van te maken. Dan moet je het zelf natuurlijk nog wel even doen. Dat heb ik dus niet gedaan. Hier ben ik goed ziek van. Ik moet nu alles voor mezelf even op een rijtje zetten."

Van Gerwen heeft daar niet lang de tijd voor, want donderdag wacht in Ahoy Rotterdam alweer een duel met Raymond van Barneveld, die woensdag wel de volle buit pakte tegen Simon Whitlock: 7-3.

"Dat komt wel goed hoor. Ik heb in het verleden vaker gehad dat ik de ene avond verloor en de volgende avond er weer stond. Tegen Raymond is het ook niet zo moeilijk om mezelf op te laden. Ik weet van tevoren dat je gewoon goed moet gooien. Het zal morgen echt beter moeten."