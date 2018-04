Van Gerwen verrassend onderuit, Van Barneveld zegeviert in Ahoy

Ondanks de steun van zo'n 9.500 dolenthousiaste en massaal in het oranje gehulde toeschouwers begon Van Gerwen niet goed aan de wedstrijd.

De nummer één van de wereld kwam al snel op een 4-1 achterstand en leek dood en begraven, maar hij wist zich mede dankzij een fraaie 148-finish nog terug te knokken tot 5-5.

Van Gerwen werkte vervolgens twee uiterst slordige legs af, waardoor hij uiteindelijk nog zijn meerdere moest erkennen in Wright.

Koploper

Van Gerwen blijft ondanks de nederlaag tegen Wright de ranglijst van de Premier League aanvoeren met nog altijd achttien punten, gevolgd door Rob Cross (zestien), Gary Anderson (vijftien), Michael Smith (veertien), Daryl Gurney (elf), Simon Whitlock, Raymond van Barneveld en Wright (allen tien).

Van Barneveld pakte eerder op de avond de laatste strohalm in de strijd om een ticket voor de play-offs. De Hagenaar won knap met 7-3 van Simon Whitlock.

Van Barneveld speelde in tegenstelling tot Van Gerwen wel frank en vrij en dat resulteerde in een vroege break, wat gelijk de genadekloop voor Whitlock betekende. De Australiër miste in Rotterdam het geloof om de partij nog om te draaien.

'Barney' blijft ondanks de zege op de zevende en voorlaatste plaats staan. Het gat met de nieuwe nummer vier Smith is met vier punten nog steeds groot.

Buitengewoon

Anderson kende een goede avond in Ahoy. Hij versloeg eerst Smith uiterst overtuigend met 7-2 door een buitengewoon hoog gemiddelde van 109,91 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van maar liefst zeventig procent. In de laatste partij van de dag was de Schot vervolgens ook te sterk voor wereldkampioen Cross (7-3).

De top vier na vijftien speelrondes plaatst zich voor de kruisfinales van volgende maand in de O2 Arena in Londen. Daar neemt in de halve finales de nummer één van de reguliere competitie het op tegen de nummer vier en de nummer twee tegen de nummer drie.

De kans dat Van Barneveld de play-offs haalt is klein omdat hij een wedstrijd meer heeft gespeeld dan de bovenste vier en bovendien in de komende weken Van Gerwen, Cross en Anderson treft.

De kraker tussen Van Barneveld en Van Gerwen vindt donderdag al plaats in Ahoy Rotterdam. Er worden twee speelrondes in één van de grootste evenementenhallen van Nederland afgewerkt omdat de vijfde speelronde begin maart in Exeter werd afgelast vanwege noodweer.