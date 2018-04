Bondscoach Arens hoopt op minstens drie medailles bij EK judo in Tel Aviv

De bondscoach hoopt met die doelstelling de prestatie van vorig jaar bij de EK in Warschau te evenaren, toen drie Nederlanders op het podium belandden.

Sanne van Dijke veroverde in de Poolse hoofdstad verrassend goud in de categorie tot 70 kilogram, Guusje Steenhuis stelde zilver veilig (-78 kg) en Roy Meyer pakte brons in de gewichtsklasse boven 100 kilogram.

Steenhuis is voorlopig nog uit de roulatie door een knieoperatie en doet volgende week niet mee in Tel Aviv, terwijl ook Marhinde Verkerk (-78 kg) en Michael Korrel (-100 kg) verstek moeten laten gaan door blessures.

"We missen drie belangrijke krachten, maar hebben nog steeds een echt goede ploeg", vertelde Arens woensdag tijdens een persconferentie op sportcentrum Papendal.

Polling

Kim Polling (27) ontbrak vorig jaar op de EK omdat ze herstellende was van een elleboogblessure, maar de drievoudig Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram (2013, 2014 en 2015) is nu wel van de partij.

Ook Henk Grol, die net als Polling drie Europese titels op zijn naam heeft staan, verschijnt in Israël op de tatami. De 33-jarige judoka stapte onlangs over naar de categorie boven 100 kilogram en maakt in Tel Aviv zijn EK-debuut in die gewichtsklasse.

Nederland vaardigt in totaal zestien judoka's af. Amber Gersjes (-48 kg), Tornike Tsjkadoea (-60 kg) en Jesper Smink (-90 kg) doen voor het eerst mee aan een EK.

Veiligheid

In sommige delen van Israël is het al enige tijd onrustig vanwege een politiek conflict, maar volgens directeur topsport bij de judobond Tjaart Kloosterboer hoeven de judoka's zich geen zorgen te maken over de veiligheid in Tel Aviv.

"We hebben contact gehad met de instanties en daaruit blijkt dat het daar goed toeven is", aldus Kloosterboer, die net als bondscoach Arens hoge verwachtingen heeft. "We hebben een grote en goede ploeg en hopen een aantal medailles mee naar huis te nemen."

De Europese kampioenschappen judo staan van donderdag 26 april tot en met zaterdag 28 april op het programma.

Nederlandse selectie

Vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg) Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Karen Stevenson (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg).

Mannen: Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Sam van 't Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Henk Grol, Roy Meyer (+100 kg).